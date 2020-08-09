ЗМІ: Трамп хоче стати п'ятим батьком-засновником США на горі Рашмор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп запропонував додати свій барельєф на схил гори, де викарбувані портрети Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна

Свою ідею американський лідер озвучив під час приватної зустрічі з губернатором штату Південна Дакота, де розташована гора

Чинний президент США Дональд Трамп висловив бажання додати своє обличчя на меморіал батькам-засновникам країни, розташований на горі Рашмор у штаті Південна Дакота.

Про це повідомила газета The New York Times.

Відзначається, що свою ідею американський лідер озвучив під час приватної зустрічі з губернатором штату Південна Дакота Крісті Ноем у Білому домі. Він запропонував додати свій барельєф на схил гори, де викарбувані скульптурні портрети Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна.

Також один із співробітників апарату президента минулого року збирав інформацію про те, як офіційно оформити бажання Тампа, зазначено в повідомленні.

Згодом Ноем, перебуваючи у Вашингтоні місяць тому, презентувала президенту муляж гори Рашмор висотою 1,2 метра з барельєфами п'яти президентів, включаючи Трампа.

Як відомо, гора Рашмор є свого роду символом патріотизму для американців. Традиційний салют біля неї відкриває святкові заходи по всій країні, приурочені до Дня незалежності США 4 липня.

При цьому Трамп став другим президентом США, який приїхав до гори Рашмор на святкування Дня незалежності. Першим це зробив Джордж Буш-старший у 1991 році.

Нагадаємо, 3 листопада в Штатах відбудуться президентські вибори.

До слова, розвідка США вважає, що Росія здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, оскільки український нардеп намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.