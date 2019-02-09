Трамп похвалився своїм рейтингом
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Згідно з рейтингом Rusmussen Reports, діяльність президента США підтримують 50% американців
Президент США Дональд Трамп похвалився рейтингом громадського схвалення своєї діяльності.
Про це він написав у Twitter.
Згідно з рейтингом, який склала компанія Rusmussen Reports, діяльність президента США підтримують 50% американців.
«Важко працюю, дякую вам!», - написав Трамп.
Working hard, thank you! pic.twitter.com/tnuHnw8kll— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2019 г.
Нагадаємо, напередодні компанія Morning Consult оприлюднила рейтинг, згідно якому популярність президента США Дональда Трампа досягла рекордно низьких 40%. Опитування проводилося з 1 по 31 січня, в ньому взяли участь понад 156 тисяч осіб.
У середині січня повідомлялося, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 44% на тлі призупинення роботи уряду.