  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп похвалився своїм рейтингом

    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп&nbsp; - Трамп похвалився своїм рейтингом
    Президент США Дональд Трамп 

    Згідно з рейтингом Rusmussen Reports, діяльність президента США підтримують 50% американців

    Президент США Дональд Трамп похвалився рейтингом громадського схвалення своєї діяльності.

    Про це він написав у Twitter.

    Згідно з рейтингом, який склала компанія Rusmussen Reports, діяльність президента США підтримують 50% американців.

    «Важко працюю, дякую вам!», - написав Трамп.

    Нагадаємо, напередодні компанія Morning Consult оприлюднила рейтинг, згідно якому популярність президента США Дональда Трампа досягла рекордно низьких 40%. Опитування проводилося з 1 по 31 січня, в ньому взяли участь понад 156 тисяч осіб.

    У середині січня повідомлялося, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 44% на тлі призупинення роботи уряду.

    Читайте також
    США Дональд Трамп рейтинг політика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ