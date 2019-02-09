Трамп похвалився своїм рейтингом



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Президент США Дональд Трамп

Згідно з рейтингом Rusmussen Reports, діяльність президента США підтримують 50% американців

Президент США Дональд Трамп похвалився рейтингом громадського схвалення своєї діяльності.

Про це він написав у Twitter.

Згідно з рейтингом, який склала компанія Rusmussen Reports, діяльність президента США підтримують 50% американців.

«Важко працюю, дякую вам!», - написав Трамп.

Нагадаємо, напередодні компанія Morning Consult оприлюднила рейтинг, згідно якому популярність президента США Дональда Трампа досягла рекордно низьких 40%. Опитування проводилося з 1 по 31 січня, в ньому взяли участь понад 156 тисяч осіб.

У середині січня повідомлялося, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 44% на тлі призупинення роботи уряду.