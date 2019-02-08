Опитування: дії Трампа схвалюють лише 40% американців



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Президент США Дональд Трамп

У 27 штатах США противники політики Трампа складають більшість

Рейтинг популярності президента США Дональда Трампа досяг рекордно низьких 40%. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Morning Consult.

За даними опитування, лише 40% респондентів схвалюють дії Трампа, в той час як 55% висловили своє невдоволення президентом.

Крім того, до рекордно низького показника впав і рівень схвалення серед демократів і респондентів, які не підтримують жодну з партій - 88% і 56% опитаних, відповідно, не схвалюють дії Трампа.

У 27 штатах країни противники політики Трампа складають більшість.

Опитування проводилося з 1 по 31 січня, в ньому взяли участь понад 156 тисяч осіб.

У середині січня повідомлялося, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 44% на тлі призупинення роботи уряду.