Соціолог назвав несподівану перешкоду для повернення українських біженців додому

Соціолог стверджує, що агресія до біженців закордоном є однією з перешкод до їхнього повернення

Володимир Паніотто: Ставлення до біженців більш агресивне в соціальних мережах, ніж в репрезентативних опитуваннях

Війна незворотно змінила українське суспільство, загостривши відчуття несправедливості та злоби. Одним із джерел таких емоцій, як вважається, є українці, які знаходяться за кордоном. Утім близько 90% громадян України ставляться нейтрально або позитивно до біженців. Про це говорить соціолог, доктор філософських наук, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології та професор кафедри соціології університету «Києво-Могилянська Академія» Володимир Паніотто у розмові з «РБК-Україна», повідомляє «Главком».

«Ставлення до біженців більш агресивне в соціальних мережах, ніж в репрезентативних опитуваннях. В соціальних мережах часто пишуть про те, що «вони там насолоджуються Європою, а ми страждаємо від атак ворога», «що вони не хочуть допомагати боротьбі з РФ, то нехай там і залишаються, а нам своє робити» тощо.

У наших дослідження і за шкалою соціальної дистанції Богардуса, і за прямим запитання про своє ставлення ми бачимо, що переважна більшість (85-90%) мають нейтральне або позитивне ставлення до біженців за кордоном. Але воно різне до різних категорій біженців. Найкраще – до матерів з дітьми, найгірше – до чоловіків до 60 років», – говорить фахівець.

Водночас Паніотто зазначає, що здебільшого ставлення до людей закордоном більш прохолодне аніж, до прикладу, внутрішньопереміщених осіб. За даними компанії Рейтинг, 30% українців мають прохолодне ставлення до біженців. Він відзначає, що наразі суттєвих проблем зі ставленням до українців закордоном немає, проте є потенційні лінії напруженості, які можуть бути надалі використані ворогом.

«Крім того, біженці продовжують знаходитися в соціальних мережах і бачать негативне ставлення до себе. Це є однією з перешкод до повернення. Вже зараз дві третини з 6-7 млн біженців планують отримати громадянство країн, в яких знаходяться, тобто повернутися планує лише третина, приблизно 2 млн. Але до тих 4-5 млн, які залишаться, поїдуть чоловіки, які зараз не мають права емігрувати», – зазначає експерт.

Соціолог наголошує на тому, що варто формувати позитивне ставлення до біженців, тому що це вкрай важливо для збереження людського ресурсу України.

Нагадаємо, що мільйони українських біженців, які перебувають у країнах Європейського Союзу, можуть втратити правовий статус, якщо в Україні буде припинення вогню. ЄС поки не розробив план на цей випадок.