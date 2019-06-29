Трамп запропонував Кім Чен Ину зустрітися на кордоні з Південною Кореєю



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Кім Чен Ин та Дональд Трамп

«Якщо голова КНДР Кім Чен Ин вважатиме за потрібне, я зустрінуся з ним на кордоні», - заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп запросив північнокорейського лідера Кім Чен Ина зустрітися під час його поїздки до Південної Кореї.

Про це американський президент написав у Twitter.

«Після кількох дуже важливих зустрічей із головою КНР Сі (Цзіньпіном) я поїду з Японії до Південної Кореї для зустрічі із президентом Мун (Чже Іном). Коли я буду там, якщо голова КНДР Кім (Чен Ин) вважатиме за потрібне, я зустрінуся з ним на кордоні - в демілітаризованій зоні, - щоб потиснути йому руку і привітатися», - написав президент США.

Зазначимо, що Трамп вилітає в Сеул із японської Осаки, де він бере участь у саміті G20, в суботу, 29 червня.

Нещодавно президент США повідомив, що отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «дружнього» листа з вітаннями до дня народження.

Раніше у США заявили, що Штати готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном.