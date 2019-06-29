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    У світі

    Трамп запропонував Кім Чен Ину зустрітися на кордоні з Південною Кореєю

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    Кім Чен Ин та Дональд Трамп - Трамп запропонував Кім Чен Ину зустрітися на кордоні з Південною Кореєю
    Кім Чен Ин та Дональд Трамп

    «Якщо голова КНДР Кім Чен Ин вважатиме за потрібне, я зустрінуся з ним на кордоні», - заявив Трамп

    Президент США Дональд Трамп запросив північнокорейського лідера Кім Чен Ина зустрітися під час його поїздки до Південної Кореї.

    Про це американський президент написав у Twitter.

    «Після кількох дуже важливих зустрічей із головою КНР Сі (Цзіньпіном) я поїду з Японії до Південної Кореї для зустрічі із президентом Мун (Чже Іном). Коли я буду там, якщо голова КНДР Кім (Чен Ин) вважатиме за потрібне, я зустрінуся з ним на кордоні - в демілітаризованій зоні, - щоб потиснути йому руку і привітатися», - написав президент США.

    Зазначимо, що Трамп вилітає в Сеул із японської Осаки, де він бере участь у саміті G20, в суботу, 29 червня.

    Нещодавно президент США повідомив, що отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «дружнього» листа з вітаннями до дня народження.

    Раніше у США заявили, що Штати готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном.

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