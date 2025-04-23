Джей Ді Венс розповів про останню зустріч із Папою Римським

Венс про зустріч з папою Римським: Я намагаюся пам'ятати, що мені пощастило, що я потиснув йому руку

Віцепрезидент США Джей Ді Венс став останнім відомим міжнародним чиновником, який зустрівся з Папою Римським Франциском перед його смертю. Венс поділився спогадами про їх розмову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

«Насправді це досить божевільно, – сказав Венс. І, очевидно, коли я побачив його, я не знав, що йому залишилося менш як 24 годин на цій землі».

Під час короткого візиту до Ватикану Венс потиснув руку Папі Франциску: «Я намагаюся просто, знаєте, пам'ятати, що мені пощастило, що я потиснув йому руку і сказав, що я молюся за нього кожен день».

Хоча віцепрезидент США знав про стан здоров’я Папи Римського, він зізнався, що не усвідомлював, наскільки.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на смерть Папи Римського. «Я щойно дізнався про смерть Папи Франциска. Моє серце співчуває мільйонам християн у всьому світі, які його любили», – написав він.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.