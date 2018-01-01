  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Трамп схвалив бюджет США

    Американський президент поставив свій підпис під бюджетом
    Президент США Дональд Трамп вирішив підписати законопроект про федеральний бюджет на 2018 - 2019 фінансовий рік, продовживши фінансування урядових відомств. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Twitter. «Щойно підписав законопроект. Тепер ми будемо сильнішими, ніж будь-коли раніше. Ми любимо нашу армію і потребуємо її, ми дали
    • Сьогодні, 17:45
    • Розсилка

    Американський президент поставив свій підпис під бюджетом

    Президент США Дональд Трамп вирішив підписати законопроект про федеральний бюджет на 2018 - 2019 фінансовий рік, продовживши фінансування урядових відомств. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

    «Щойно підписав законопроект. Тепер ми будемо сильнішими, ніж будь-коли раніше. Ми любимо нашу армію і потребуємо її, ми дали їй все і навіть більше. Це сталося вперше за довгий час. Також це означає робочі місця, робочі місця і ще раз робочі місця!», - написав американський лідер.

    Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося, що Сенат США схвалив федеральний бюджет, включаючи короткостроковий законопроект про держфінансування.

    США бюджет Дональд Трамп фінансування Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ