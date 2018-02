Трамп схвалив бюджет США

Американський президент поставив свій підпис під бюджетом

Президент США Дональд Трамп вирішив підписати законопроект про федеральний бюджет на 2018 - 2019 фінансовий рік, продовживши фінансування урядових відомств. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

«Щойно підписав законопроект. Тепер ми будемо сильнішими, ніж будь-коли раніше. Ми любимо нашу армію і потребуємо її, ми дали їй все і навіть більше. Це сталося вперше за довгий час. Також це означає робочі місця, робочі місця і ще раз робочі місця!», - написав американський лідер.

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS!