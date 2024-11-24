У Києві правоохоронці фіксують хвилю диверсій: деталі

У Києві фіксують хвилю диверсій з підривами проти силовиків

У трьох районах столиці зафіксовано випадки диверсій з підривами проти силовиків

У Києві зафіксовано хвилю диверсій, спрямованих проти силовиків: зловмисники використовують вибухівку для здійснення нападів. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що один з інцидентів стався в Дніпровському районі Києва. Біля автомобіля лежав пакет, а на дереві поруч була встановлена камера, що вела трансляцію. Під час обходу території караульний помітив пакет. Коли військовослужбовець нагнувся, щоб перевірити його, спрацював вибуховий пристрій, який активували дистанційно. Внаслідок цього чоловік загинув.

Інший випадок стався в середині листопада в Печерському районі Києва. До поліції звернулася жінка, заявивши, що її насильно утримує чоловік. Вона нібито зачинилася у ванній кімнаті, а двері до квартири залишилися незамкненими.

Прибувши на місце, правоохоронці відкрили двері квартири, після чого почули звук спрацювання чеки гранати. Вони встигли зачинити двері і ніхто не постраждав. Причетних осіб до вибуху було затримано.

Ще один інцидент зафіксували в Дарницькому районі столиці. Вибух стався біля Дарницького відділення поліції. Згідно з повідомленнями, це також була диверсія, і використовувалася камера для контролю ситуації.

Раніше, 22 листопада, у Дніпровському районі Києва у руках чоловіка вибухнула коробка з вибухівкою, внаслідок чого він загинув на місці.