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Фінляндія готує жінок до можливої ​​війни з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Фінляндія готує жінок до можливої ​​війни з РФ
Фінські жінки вчаться навичкам виживання на природі в засніжених лісах
фото: Nasta

Жінок навчають надавати першу допомогу, розводити вогнище та готувати їжу на відкритому повітрі

У Фінляндії 75 жінок розпочали підготовку до можливої війни з Росією. Про це повідомляє The Guardian.

Жінок навчають надавати першу допомогу, розводити вогнище, готувати їжу на відкритому повітрі, встановлювати намети. Також питанням кібербезпеки, психологічної стійкості та виживанню у дикій природі.

Група фінських жінок займається рукопашним боєм у рамках свого навчального курсу
Група фінських жінок займається рукопашним боєм у рамках свого навчального курсу
фото: Aki Aunala

Одна з груп проходить навчання на військовій базі на сході Фінляндії. Підготовка здійснюється в рамках курсів загальновійськової підготовки Nasta за підтримки Міністерства оборони Фінляндії.

Нагадаємо, що НАТО з грудня почне моніторити підводну інфраструктуру Балтійського моря на базі морського центру альянсу, який створений у Фінляндії. Про це пише газета Helsingin Sanomat.

Як зазначає видання, моніторинг підводної інфраструктури здійснюватиметься за допомогою програмного забезпечення, яке поєднує дані автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), яка записує інформацію про місцезнаходження суден, знімки з супутників та датчики трубопроводів.

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Теги: росія війна Фінляндія жінка росіяни

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