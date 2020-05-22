Трамп віддав $100 тисяч зарплати на боротьбу з Covid-19



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Дональд Трамп віддав $100 тисяч зарплати на боротьбу з Covid-19

На початку березня президент США також перерахував 100 тисяч доларів на боротьбу з пандемією

Президент США Дональд Трамп перерахував 100 тисяч доларів зарплати за перший квартал міністерству охорони здоров'я і соціальних служб країни.

Кошти підуть на розробку ліків для боротьби з коронавірусом, повідомила прессекретар Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу 22 травня.

«Трамп жертвує свою зарплату за перший квартал 2020 року міністерству охорони здоров'я і соціальних служб для підтримки зусиль, що докладаються для розробки нових ліків для лікування і профілактики коронавірусу», - зазначила Макінені.

Нагадаємо, на початку березня президент США також перерахував 100 тисяч доларів на боротьбу з пандемією.

Після перемоги на виборах Трамп відмовився від зарплати президента, що становить 400 тисяч доларів на рік. При цьому, згідно із законом, її необхідно виплачувати, і глава держави оголосив, що буде віддавати її на різні благодійні цілі.

За останніми даними університету Джонса Хопкінса, в США було зафіксовано понад 1,59 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли 95 533 особи.