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    У світі

    Трамп віддав $100 тисяч зарплати на боротьбу з Covid-19

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    Дональд Трамп віддав $100 тисяч зарплати на боротьбу з Covid-19 - Трамп віддав $100 тисяч зарплати на боротьбу з Covid-19
    Дональд Трамп віддав $100 тисяч зарплати на боротьбу з Covid-19

    На початку березня президент США також перерахував 100 тисяч доларів на боротьбу з пандемією

    Президент США Дональд Трамп перерахував 100 тисяч доларів зарплати за перший квартал міністерству охорони здоров'я і соціальних служб країни.

    Кошти підуть на розробку ліків для боротьби з коронавірусом, повідомила прессекретар Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу 22 травня.

    «Трамп жертвує свою зарплату за перший квартал 2020 року міністерству охорони здоров'я і соціальних служб для підтримки зусиль, що докладаються для розробки нових ліків для лікування і профілактики коронавірусу», - зазначила Макінені.

    Нагадаємо, на початку березня президент США також перерахував 100 тисяч доларів на боротьбу з пандемією.

    Після перемоги на виборах Трамп відмовився від зарплати президента, що становить 400 тисяч доларів на рік. При цьому, згідно із законом, її необхідно виплачувати, і глава держави оголосив, що буде віддавати її на різні благодійні цілі.

    За останніми даними університету Джонса Хопкінса, в США було зафіксовано понад 1,59 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли 95 533 особи.

    США Дональд Трамп президент коронавірус
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