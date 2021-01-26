Трамп відкрив «офіс колишнього президента»

В релізі «офісу» вказується, що «Трамп завжди і назавжди буде захисником американського народу»

Колишній президент США Дональд Трамп відкрив офіс в Палм-Біч у Флориді в якості місця для майбутніх публічних виступів.

Про це пише видання The Hill.

Відзначається, що в відповідальність офісу буде входити кореспонденція Трампа, його публічні появи і виступи, громадська і пропагандистська активність, спрямована на просування інтересів США і порядку адміністрації колишнього лідера країни.

Також в релізі «офісу» вказується, що «Трамп завжди і назавжди буде захисником американського народу».

Трамп не з'являється на публіці з дня інавгурації Джо Байдена 20 січня.

В той день він відправився з Білого дому у Флориду. 8 лютого в Сенаті почнеться розгляд питання про імпічмент 45-го президента. Його звинувачують у підбурюванні до заколоту.

Раніше газета Wall Street Journal з посиланням повідомляла, що Трамп замислювався про створення нової політичної партії. Це питання політик обговорював зі своїми помічниками і іншими наближеними.

Для створення нової партії будуть потрібні значні вкладення. Пізніше радник передвиборного штабу колишнього американського лідера Джейсон Міллер спростував цю інформацію.

За його словами, Трамп «ясно дав зрозуміти, що його мета - повернути республіканцям Сенат і Палату представників у 2022 році».

14 січня палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент колишнього американського лідера Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні. Дебати тривали більше семи годин. За імпічмент Трампа через підбурювання до заколоту проголосували 232 законодавців, проти - 197.