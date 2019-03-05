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    У світі

    У МАГАТЕ заявили, що ядерний реактор у Північній Кореї не працює

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    <p>МАГАТЕ відстежує ситуацію з ядерною програмою КНДР, використовуючи відкриті джерела інформації та супутникові знімки</p> - У МАГАТЕ заявили, що ядерний реактор у Північній Кореї не працює

    МАГАТЕ відстежує ситуацію з ядерною програмою КНДР, використовуючи відкриті джерела інформації та супутникові знімки

    Агентство не помітило жодних ознак роботи реактора потужністю 5 МВт з початку грудня 2018 року

    Ознаки роботи реактора в північнокорейському ядерному комплексі Йонбен не фіксувалися протягом останніх декількох місяців.

    Про це у своїй доповіді заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкія Амано, повідомляє Reuters.

    «Агентство не помітило жодних ознак роботи реактора потужністю 5 МВт з початку грудня 2018 року», - зазначив Амано.

    Він додав, що ознак робіт у радіохімічній лабораторії в Йонбені агентство також не виявило.

    Крім того, будівельні роботи ведуться в місці, де розташовується легководний реактор.

    «Ми також продовжували фіксувати ознаки використання заявленої установки для збагачення урану», - сказав Амано.

    Як зазначається, МАГАТЕ відстежує ситуацію з ядерною програмою КНДР, використовуючи відкриті джерела інформації та супутникові знімки.

    Раніше президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що вона не матиме економічного майбутнього з ядерною зброєю.

    За інформацією ЗМІ, Північна Корея наразі має від 20 до 60 ядерних боєголовок, які, в разі розміщення на міжконтинентальних балістичних ракетах, становитимуть загрозу для США.

    Нагадаємо, 27-28 лютого у в'єтнамському Ханої тривав саміт лідерів США і КНДР. У перший день Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч «віч-на-один» і продовжили спілкування за робочою вечерею.

    Слід зазначити, що напередодні заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей заявив, що Сполучені Штати Америки втратили можливість укласти ядерну угоду з КНДР і навряд чи буде ще така можливість.

    Раніше у Білому домі заявили, що спільної угоди між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було.

    Як відомо, переговори між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином завершилися раніше, ніж очікувалося.

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