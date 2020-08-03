Трамп вимагає смертної кари для бостонського терориста Царнаєва



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Суд у США скасував смертну кару бостонському терористу Царнаєву

Апеляційний суд скасував смертний вирок Царнаєву

Президент США Дональд Трамп вимагає засудити Джохара Царнаєва до смертної кари. Він був засуджений за організацію теракту на Бостонському марафоні.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Тwitter.

Нагадаємо, апеляційний суд США у першому округу (Бостон) скасував смертний вирок Джохару Царнаєву, засудженому до смерті за співучасть у скоєнні теракту на Бостонському марафоні 2013 року.

«Рідко хто-небудь заслуговує смертної кари більше, ніж бостонський підривник Джохар Царнаєв», - написав він.

Трамп зазначив, що суд погодився, що те, що сталося на марафоні було «одним з найстрашніших терактів в країні після звірств 11 вересня».

«Федеральний уряд повинен домагатися страти під час перегляду цієї глави процесу», - підкреслив Трамп.

Також він висловив невдоволення тим, що в цій справі так довго не вдається поставити крапку.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Раніше, під час візиту до Флориди, Трамп назвав безглуздим рішення суду про скасування смертного вироку Царнаєву.

Наразі Царнаєв перебуває у в'язниці «Супермакс» у штаті Колорадо, яку називають «Алькатрас Скелястих гір» через віддаленість і посилені заходи безпеки.

15 квітня 2013 року на фініші Бостонського марафону прогриміло два вибухи. Унаслідок теракту загинуло троє людей і більше ніж 260 дістали поранення. За кілька днів поліція затримала Джохара Царнаєва. Його старшого брата Тамерлана, який, імовірно, був організатором теракту, застрелили під час затримання.