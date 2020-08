Трамп вимагає смертної кари для бостонського терориста Царнаєва

Апеляційний суд скасував смертний вирок Царнаєву

Президент США Дональд Трамп вимагає засудити Джохара Царнаєва до смертної кари. Він був засуджений за організацію теракту на Бостонському марафоні.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Тwitter.

Нагадаємо, апеляційний суд США у першому округу (Бостон) скасував смертний вирок Джохару Царнаєву, засудженому до смерті за співучасть у скоєнні теракту на Бостонському марафоні 2013 року.

«Рідко хто-небудь заслуговує смертної кари більше, ніж бостонський підривник Джохар Царнаєв», - написав він.

Трамп зазначив, що суд погодився, що те, що сталося на марафоні було «одним з найстрашніших терактів в країні після звірств 11 вересня».

«Федеральний уряд повинен домагатися страти під час перегляду цієї глави процесу», - підкреслив Трамп.

Також він висловив невдоволення тим, що в цій справі так довго не вдається поставити крапку.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost....