Трамп випустив фотокнигу, в якій висміяв своїх опонентів

Фотоальбом Трампа з хамськими підписами приніс йому мільйони

Колишній президент США Дональд Трамп випустив книгу-фотоальбом про період своєї роботи у Білому домі. Про це повідомляє CNN.

До опублікованих у виданні фотографій експрезидент США залишив смішні підписи на адресу своїх опонентів.

Книга, під назвою «Наша спільна подорож», з'явилася наприкінці листопада. За інформацією джерел CNN, вона вже принесла мільйони доларів експрезиденту. У ній він уїдливо відгукується про людей, з якими працював, перебуваючи на посаді глави держави.

«Просить дати його дружині роботу у Білому домі. Я посміхаюся, але він мені взагалі не подобається», - написав Трамп про покійного сенатора Джона Маккейна.

«Генерал Марк Міллі (голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США – ред.) начебто молиться, а Єспер (він на все відповідав «yes») – так Трамп назвав Марка Еспера, колишнього міністра оборони США – не розуміє, чи живий він чи мертвий», – висміяв колишній президент військових.

Раніше Трамп назвав невдалою телефонну розмову Байдена із Зеленським. За даними ЗМІ, Байден і Зеленський не порозумілися щодо ситуації навколо України.