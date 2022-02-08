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    Трамп випустив фотокнигу, в якій висміяв своїх опонентів

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    Трамп випустив фотокнигу, в якій висміяв своїх опонентів
    фото: Octavio Jones/Reuters

    Фотоальбом Трампа з хамськими підписами приніс йому мільйони

    Колишній президент США Дональд Трамп випустив книгу-фотоальбом про період своєї роботи у Білому домі. Про це повідомляє CNN.

    До опублікованих у виданні фотографій експрезидент США залишив смішні підписи на адресу своїх опонентів.

    Книга, під назвою «Наша спільна подорож», з'явилася наприкінці листопада. За інформацією джерел CNN, вона вже принесла мільйони доларів експрезиденту. У ній він уїдливо відгукується про людей, з якими працював, перебуваючи на посаді глави держави.

    «Просить дати його дружині роботу у Білому домі. Я посміхаюся, але він мені взагалі не подобається», - написав Трамп про покійного сенатора Джона Маккейна.

    «Генерал Марк Міллі (голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США – ред.) начебто молиться, а Єспер (він на все відповідав «yes») – так Трамп назвав Марка Еспера, колишнього міністра оборони США – не розуміє, чи живий він чи мертвий», – висміяв колишній президент військових.

    Раніше Трамп назвав невдалою телефонну розмову Байдена із Зеленським. За даними ЗМІ, Байден і Зеленський не порозумілися щодо ситуації навколо України.

    Теги: США Дональд Трамп президент
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    Трамп випустив фотокнигу, в якій висміяв своїх опонентів