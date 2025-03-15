Трамп призначив Келлога на нову посаду

Генерал Кіт Келлогг став спеціальним посланником президента США в Україні

Президент США Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спецпосланцем в Україні. Тепер він безпосередньо спілкуватиметься з українським керівництвом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.

«Я радий повідомити вам, що генерал Кіт Келлогг призначений спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлог, вельмишановний військовий експерт, працюватиме безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом», – ідеться в повідомленні.

Трамп зазначив, що Келлог добре знає українське керівництво, і між сторонами склалися дуже хороші робочі відносини.

«Вітаємо генерала Келлога», – резюмував він.

Нагадаємо, що Кіт Келлог, будучи спецпредставником Трампа з питань України та Росії, займався питанням завершення війни. Однак днями, в ЗМІ з'явилася інформація, що його відсторонили від участі у переговорах про припинення війни. Причиною стало невдоволення Москви його проукраїнською позицією.

Як відомо, у 2024 році Трамп зробив гучну обіцянку, що закінчить війну в Україні за 24 години ще у листопаді, якщо його оберуть президентом США. Згодом у січні, перед виборами, всі пригадували його обіцянки.

Після вступу на посаду Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів.

Так, Келлог прокоментував обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні за добу. Келлог заявив, що обіцянка американського лідера не стосувалася конкретної дати.

«Згадайте, що він (Трамп – «Главком») говорив про потенціал повернення українських територій. А ще він обіцяв закінчити війну за 24 години. Але ми не сказали, в який саме день чи в якому році це станеться», – сказав він, додавши, що діалог обох сторін є «ключем до результату».