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Суперниця Трампа покине президентську гонку – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суперниця Трампа покине президентську гонку – ЗМІ
Ніккі Гейлі була послом в ООН майже два роки за президентства Трампа
фото з відкритих джерел

52-річна колишня губернаторка Південної Кароліни позиціонувала себе як альтернативу Трампу

Дональд Трамп стане кандидатом у президенти від республіканців, оскільки його остання суперниця Ніккі Гейлі має вийти з перегонів. Про це повідомляє SkyNews.

Як зазначає видання, 52-річна колишня губернаторка Південної Кароліни позиціонувала себе як тверда консерваторка і молода альтернатива 77-річному Трампу.

Гейлі також розглядали як вибір республіканців, які втомилися від постійних юридичних проблем Трампа, в тому числі за спроби змінити результати виборів 2020 року і його поводження з документами з національної безпеки.

Втім Гейлі програла перші п’ять конкурсів висунення кандидатів і всі, крім одного, праймеріз у «Супервівторок». Єдине лідерство вона здобула у Вермонті, не дозволивши Трампу здобути повну перемогу.

Видання зауважує, що Гейлі була послом в ООН майже два роки за президентства Трампа, і коли вона пішла у відставку, він назвав її «дуже особливою» людиною.

Однак в останні місяці передвиборчої кампанії Трамп змінив свою позицію.

Експрезидент США використовував походження Гейлі, як доньки індійських іммігрантів, за аргумент для расистських нападів і посилював неправдиві заяви про її право на посаду в Білому домі, попри те, що вона народилася в Південній Кароліні.

За це Гейлі назвала Трампа «нерозумним», кажучи, що він занадто хаотичний і викликає розбіжності, щоб бути ефективним президентом. Також вона розкритикувала його захоплення диктаторами, такими як російський президент Володимир Путін.

Нагадаємо, у «Супервівторок», 5 березня, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирують на змаганнях від своїх партій.

До слова, президент США Джо Байден у своїй заяві у вівторок, 5 березня, похвалив роботу своєї адміністрації за перший термін перебування на посаді. Водночас він попередив, що другий термін Дональда Трампа на посту президента означатиме повернення до «хаосу, розколу та темряви».

Як повідомлялося, член Палати представників Конгресу США Джеймі Раскін розпочав розробку законопроєкту, спрямованого на те, щоб перешкодити участі колишнього президента США Дональда Трампа у виборах.

До слова, Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.

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Теги: США вибори у США Дональд Трамп президент

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