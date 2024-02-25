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Джонсон пояснив, чому не варто боятися перемоги Трампа на виборах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Джонсон пояснив, чому не варто боятися перемоги Трампа на виборах
Борис Джонсон: «Щодо Трампа я не настільки песимістичний»
фото з відкритих джерел

Джонсон вважає, що будь-який президент США не дозволить Путіну перемогти в Україні

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому. Про це він розповів у інтерв’ю «Європейській правді».

«Щодо Трампа я не настільки песимістичний. Я не думаю, що будь-який президент Сполучених Штатів Америки може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості», – сказав Джонсон. 

Він нагадав, що Трамп був першим президентом США, який надав Україні серйозну зброю – «Джавеліни», які виявилися дуже важливими в битві за Київ.

Також колишній прем'єр Британії пригадав, що Трамп здійснив найбільшу висилку російських дипломатів. Тоді США покинули 60 посадовців.

«Американська внутрішня політика є складною. Але коли дійде до справи, то важитимуть інтереси Сполучених Штатів Америки. А інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин», – сказав Борис Джонсон.

До того ж, політик впевнений, що інтерес Дональда Трампа не полягає у тому, щоби всі вважали, що його переміг Путін.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців».

До слова, колишній президент США Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні. Реванш на виборах між Трампом і президентом Джо Байденом стає дедалі неминучішим

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Теги: Дональд Трамп політика вибори у США Борис Джонсон

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