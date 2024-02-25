Джонсон пояснив, чому не варто боятися перемоги Трампа на виборах

Джонсон вважає, що будь-який президент США не дозволить Путіну перемогти в Україні

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому. Про це він розповів у інтерв’ю «Європейській правді».

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«Щодо Трампа я не настільки песимістичний. Я не думаю, що будь-який президент Сполучених Штатів Америки може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості», – сказав Джонсон.

Він нагадав, що Трамп був першим президентом США, який надав Україні серйозну зброю – «Джавеліни», які виявилися дуже важливими в битві за Київ.

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Також колишній прем'єр Британії пригадав, що Трамп здійснив найбільшу висилку російських дипломатів. Тоді США покинули 60 посадовців.

«Американська внутрішня політика є складною. Але коли дійде до справи, то важитимуть інтереси Сполучених Штатів Америки. А інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин», – сказав Борис Джонсон.

До того ж, політик впевнений, що інтерес Дональда Трампа не полягає у тому, щоби всі вважали, що його переміг Путін.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців».

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До слова, колишній президент США Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні. Реванш на виборах між Трампом і президентом Джо Байденом стає дедалі неминучішим