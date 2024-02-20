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Експерти назвали найгіршого президента США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Експерти назвали найгіршого президента США
Колишній президент США Трамп посів найнижчу сходинку в опитуванні Presidential Greatness Project 2024
фото: Reuters

Чинний глава Білого дому опинився на 14 сходинці серед найкращих американських лідерів

У Сполучених Штатах експерти, які спеціалізуються на інституті президентства, поставили Дональда Трампа на останнє місце в рейтингу президентів. Про це свідчать дані опитування Presidential Greatness Project 2024, проведеного з 15 листопада по 31 грудня 2023 року, пише The Hill.

«Основна мета цього опитування полягала у створенні рейтингу президентської величі, що охоплює всіх американських президентів від Джорджа Вашингтона до Джо Байдена», – зазначається в підсумковому документі дослідження.

Для цього респонденти мали оцінити відчуття величі кожного президента за шкалою від нуля до 100, де нуль – це повний провал президентства, 50 – середній показник, а 100 – найбільший. Потім рейтинги кожного президента усереднювалися, і за отриманими результатами створювався список.

Найвидатнішим очільником США фахівці визнали Авраама Лінкольна. Барак Обама посів сьоме місце, на вісім позицій вище, ніж під час опитування експертів минулого року.

Чинний глава Білого дому Джо Байден опинився на 14 сходинці серед найкращих американських лідерів. Водночас колишній президент США та ймовірний кандидат на цю посаду від Республіканської партії Дональд Трамп посів найнижчу сходинку в опитуванні.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною.

Як повідомлялося, у разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року, Дональд Трамп планує вести переговори між Україною та Російською Федерацією, що може переформатувати десятиліття американської політики, розколе оборонний альянс і послабить союзників в Азії, зокрема Тайвань. 

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Теги: США Джозеф Байден Барак Обама Дональд Трамп президент переговори

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