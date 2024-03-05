Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина отримала втричі більше дотацій, ніж до війни: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Київщина отримала втричі більше дотацій, ніж до війни: інфографіка
У 2023 році найбільше базових дотацій отримали три міські та дві селищні громади
фото з відкритих джерел

Найбільше дотацій спрямовано у громади, які постраждали від повномасштабної війни

У 2023 році громади Київщини отримали майже втричі більшу суму базових дотацій, ніж до війни – за обсягом сплачених до держбюджету реверсних дотацій вони займають третє місце після громад Дніпропетровщини та Львівщини. Про це повідомляє Рух «Чесно».

Повідомляється, що п’ять громад Київщини перерахували понад 46% всіх реверсних дотацій області. Найбільше базових дотацій отримали деокуповані громади, які зазнали руйнувань. Для підтримки громад із меншими доходами держава використовує так зване горизонтальне вирівнювання на основі значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету (стаття 99 Бюджетного кодексу). Таким чином громади з меншими доходами отримують базову дотацію, а громади з більшими доходами передають до державного бюджету реверсну дотацію.

В результаті децентралізації у Київській області утворилося 69 громад. До повномасштабного вторгнення в ній було найбільше в Україні громад, які перераховували реверсні дотації – 48% у структурі всіх громад Київщини. За обсягом сплачених до державного бюджету реверсних дотацій громади займали друге місце після громад Дніпропетровської області.

Внаслідок повномасштабного вторгнення фінансова спроможність частини громад суттєво знизилась. 15 громад перебували під окупацією. Критичних руйнувань зазнали Бучанська, Ірпінська, Гостомельська, Бородянська, Макарівська, Великодимерська ТГ. Загалом руйнування зафіксовано у 34 із 69 територіальних громад Київської області, що складає 49,2%.

Київщина отримала втричі більше дотацій, ніж до війни: інфографіка фото 1
інфографіка: chesno.org

Як наслідок, у 2023 році громади Київщини перерахували до державного бюджету лише на 15% більше реверсних дотацій, ніж у 2021 році. Водночас громади Львівської області перерахували втричі більше реверсних дотацій, ніж у 2021 році, а громади Дніпропетровської області – в 1,6 раза більше. За період повномасштабного вторгнення кількість громад, які отримують базові дотації, збільшилася з 38% до 43%.

Для підтримки громад із меншими доходами держава використовує так зване горизонтальне вирівнювання на основі значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету. Якщо індекс податкоспроможності менше 0,9, відповідні місцеві бюджети отримують базову дотацію (80% суми, необхідної для досягнення показника 0,9); вище 1,1 – передається до державного бюджету реверсна дотація (50% суми, що перевищує значення індексу 1,1), яка є джерелом фінансування базової дотації. Якщо ж індекс від 0,9 до 1,1, то така громада не віддає державі грошей і не отримує нічого з бюджету. Варто зазначити, що для бюджету столиці горизонтальне вирівнювання не передбачено.

Київщина отримала втричі більше дотацій, ніж до війни: інфографіка фото 2
інфографіка: chesno.org

У 2023 році найбільше базових дотацій отримали три міські та дві селищні громади. Ірпінська, Бородянська та Бучанська – деокуповані громади, які зазнали критичних руйнувань. На ці п’ять громад припадає понад 40% усіх базових дотацій Київщини.

У 2024 році крім базових передбачено ряд інших дотацій та субвенцій, які будуть перераховані громадам із центрального бюджету. Зокрема, передбачена дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих і тимчасово окупованих територіях. З-поміж громад Київщини дотацію отримають Бучанська громада (31,5 млн гривень) та Гостомельська громада (49,5 млн гривень).

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа коментарі Руху «Чесно» пояснила, що ці кошти будуть спрямовані в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ, зокрема на виплату надбавки за роботу у складних умовах. Але загалом, за її словами, ця дотація не має цільового спрямування. Є порядок та умови, які затверджує уряд, в його рамках можна використовувати на різні видатки: крім надбавок за складні умови, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикаментів і продуктів харчування, соціальний захист, а також інші першочергові потреби в усіх сферах компетенції місцевої влади

У порівнянні з середніми показниками по країні громади Київщини мають досить високий рівень фінансової стійкості, незважаючи на зростання диспропорцій у розвитку та збільшення залежності від центрального бюджету. На Київщині найбільше реверсних дотацій до держбюджету торік перерахували Білоцерківська, Борщагівська, Вишгородська, Гірська та Миронівська громади. На ці громади припадало понад 46% всіх реверсних дотацій області.

Київщина отримала втричі більше дотацій, ніж до війни: інфографіка фото 3
інфографіка: chesno.org

Через близьке розташування до столиці громади Київщини не мають чіткої залежності фінансової стійкості від виду територіальної громади. Розвинена інфраструктура та наявність робочих місць сільських і селищних громад дозволяють формувати власні доходи і менше залежати від центрального бюджету. В той же час загалом по країні сільські та селищні громади залишаються найбільш дотаційними. Однією з причин такого розподілу є система нарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за місцем розташування підприємства.

Тобто, якщо громадяни з малих громад працюють у більших містах, то податки сплачуються в бюджет тієї громади, де зареєстроване підприємство. Звісно, значна частина мешканців громад працюють у столиці та сплачують ПДФО в бюджет Києва, проте в області немає жодної громади з низьким чи критичним рівнем фінансової стійкості.

В умовах повномасштабної війни зросла диспропорція у розвитку громад Київщини. Активні бойові дії та окупація 2022 року завдали критичних руйнувань північним громадам і зменшили фінансову стійкість всієї області. Відтік кваліфікованих працівників та релокація бізнесу суттєво підірвали економічний потенціал регіону. Водночас частина громад збільшили бюджетні надходження за рахунок військових частин, які закріплені за окремими громадами.

Нагадаємо, український уряд має намір запропонувати Міжнародному валютному фонду (МВФ) план дій на випадок, якщо Сполучені Штати припинять надавати допомогу. План потрібен, щоб переконати МВФ у тому, що Україна спроможна обслуговувати свої борги, якщо партнери не нададуть допомогу. Підтримка партнерів була головною умовою для кредитної програми на суму $15,6 млрд, яку погодили у 2023 році.

Читайте також: Україна витримає без фінансової допомоги кілька місяців – глава МВФ
Теги: податки бюджет Київщина фінансування громада дотації Роксолана Підласа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд та представники українського бізнесу підписали заяву про поглиблення співпраці між державою і підприємцями для покращення бізнес-клімату в Україні
Економічна ситуація в Україні: уряд та бізнес об'єднують зусилля
28 лютого, 18:05
Уранці 7 лютого в Харкові пролунала серія вибухів
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
7 лютого, 06:45
Джонсон дав зрозуміти не винесе проєкт про допомогу Україні на голосування у Палаті представників, якщо він пройде через Сенат
Законопроєкт про допомогу Україні. Спікер Палати представників США зробив заяву
13 лютого, 09:42
Минулого тижня Сікорський закликав Конгрес США схвалити проєкт з фінансуванням на допомогу Україні
Глава МЗС Польщі розкритикував зволікання з допомогою Україні
20 лютого, 09:47
Україна отримає 10 штурмових катерів Cb90
Швеція надає рекордний пакет військової допомоги Україні
20 лютого, 19:26
Наразі подружжя за клопотанням прокуратури перебуває під вартою
Розбещення та гвалтування неповнолітніх доньок. На Київщині подружжя піде під суд
26 лютого, 20:47
Допомога Україні: Білий дім дав обіцянку
Допомога Україні: Білий дім дав обіцянку
1 березня, 00:50
Мешканці міста висловили своє обурення таким рішенням чиновників. Зокрема, наголошували, що новий McDonald’s принципово не будуть відвідувати
Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s
13 лютого, 10:21
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області
Ситуація в регіонах: атака дронів на Київщину, загиблі у двох областях
25 лютого, 09:59

Новини

Київщина отримала втричі більше дотацій, ніж до війни: інфографіка
Київщина отримала втричі більше дотацій, ніж до війни: інфографіка
У Києві робоча група перевірить роботу ВЛК
У Києві робоча група перевірить роботу ВЛК
Ввічливий, але п’яний. Столичний прокурор втратив посаду через… повітряну тривогу
Ввічливий, але п’яний. Столичний прокурор втратив посаду через… повітряну тривогу
У столиці затриманий злодій погрожував підірвати гранатою поліцейських (фото, відео)
У столиці затриманий злодій погрожував підірвати гранатою поліцейських (фото, відео)
У Києві проходить акція в підтримку полонених захисників (фото, відео)
У Києві проходить акція в підтримку полонених захисників (фото, відео)
У Києві поліцейські врятували двох малюків, які розгулювали вулицею у спідньому
У Києві поліцейські врятували двох малюків, які розгулювали вулицею у спідньому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
На третьому році війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
31K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
16K
«Я обурювався, а лікар сказав: «Подякуй, що не відрізав і другу руку»
15K
Колишня очільниця МЗС Австрії пояснила, чому вирішила поселитись поближче до Путіна
8281
«Щоб русня не підглядала». Влада Запорізької області вдалася до хитрощів на тлі провальних тендерів
6165
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування

Новини

БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Сьогодні, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Сьогодні, 04:50
День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Сьогодні, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Вчора, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Вчора, 12:01

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua