Допомога Україні надмірна? Мешканці Німеччини висловили свою думку

DPA: близько 40% жителів ФРН вважають обсяг військової допомоги Україні занадто великим

Близько 40% жителів Німеччини вважають, що уряд ФРН надає Україні військову допомогу в надто великих обсягах. Про це повідомляє інформаційне агентство DPA з посиланням на результати дослідження, проведеного соціологічним інститутом YouGov. За його даними, таку думку дотримуються 39% респондентів. Загалом у дослідженні взяли участь 2490 осіб.

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Автори дослідження стверджують, що 26% німців вважають поточні обсяги постачання озброєння в Україну правильним. При цьому 18% громадян ФРН вважають, що Берліну необхідно їх збільшити. 17% опитаних, що залишилися, не змогли відповісти на запитання.

Зазначається, що найсильніший скептицизм щодо постачання озброєнь Києву відчувають прихильники партії «Альтернатива для Німеччини» (АдГ). З них 68% респондентів вважають, що Берліну слід скоротити поточні постачання військової техніки, стрілецької зброї та інших озброєнь. За збільшення постачання виступають 28% прихильників АдГ.

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До слова, майже 61% громадян Німеччини відчувають себе в безпеці у власній країні, хоча у 2021 році їх було набагато більше – 82%. Про це повідомила голова Інституту вивчення громадської думки Рената Кехер у своїй «Доповіді у сфері безпеки».

«Почуття безпеки у населення Німеччини сьогодні явно руйнується», – констатувала вона. Дослідження на цю тему проводиться в Німеччині понад 10 років, але цього разу, на думку авторів, його результати виявилися особливо цікавими.

Якщо у 2019 році частка опитаних, які відчували себе в Німеччині в безпеці, становила 73%, а 2021 року, «коли всі сиділи по домівках через пандемію», була 82%, то сьогодні таку думку висловив лише 61% респондентів. Кехер пояснила, що це пов'язано не тільки зі значним зростанням рівня злочинності за останні два роки, а й з конфліктами між різними ідеологічними групами.

Нагадаємо, програма Job-turbo, покликана прискорити інтеграцію українських біженців на ринку праці в Німеччині, через три місяці після її запровадження так і не привела до відчутних успіхів. Про це пише 2 лютого газета Rheinische Post із посиланням на Федеральне агентство з праці (BA).

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Частка українок, які в січні нинішнього року знайшли роботу (1,2%), виявилася навіть нижчою за торішні 1,7 відсотка. Серед українських біженців чоловічої статі цей місячний показник також скоротився з 3,4% у січні 2023-го до 2,4% у січні цього року. Такі дані наводяться у звіті ВА про зайнятість біженців у Німеччині.

Загалом у січні в Німеччині проживало 835 тис. осіб з України працездатного віку від 15 до 65 років, 64 % з яких становили жінки, йдеться у звіті керівництва. Порівняно з іншими країнами ЄС рівень зайнятості українців у Німеччині у жовтні становив лише 19 відсотків, що значно нижче, ніж у Данії, де він більш ніж утричі вищий.