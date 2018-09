Трамп звинуватив демократів у завищенні числа жертв урагану в Пуерто-Ріко

Трамп піддав сумніву кількість жертв двох ураганів, які рік тому пронеслися над островом Пуерто-Ріко

Президент США Дональд Трамп не згоден з даними про загибель майже трьох тисяч осіб через ураган Марія на острові Пуерто-Ріко у 2017 році.

На думку американського лідера, у завищенні кількості жертв винні члени Демократичної партії.

Тому до списку загиблих додавали всіх, хто помер «від будь-якої причини, наприклад, від старості», стверджує Трамп.

«3000 осіб не загинули внаслідок двох ураганів в Пуерто-Ріко. Коли я поїхав з острова після шторму, було приблизно 6-18 загиблих. Згодом це число сильно не збільшилося. Потім, через великий період часу, вони почали говорити про величезну кількість загиблих, про 3000 жертв», - написав лідер США у Twitter.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...