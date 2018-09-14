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    У світі

    Трамп звинуватив демократів у завищенні числа жертв урагану в Пуерто-Ріко

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп звинуватив демократів у завищенні числа жертв урагану в Пуерто-Ріко
    Фото: Reuters
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп піддав сумніву кількість жертв двох ураганів, які рік тому пронеслися над островом Пуерто-Ріко

    Президент США Дональд Трамп не згоден з даними про загибель майже трьох тисяч осіб через ураган Марія на острові Пуерто-Ріко у 2017 році.

    На думку американського лідера, у завищенні кількості жертв винні члени Демократичної партії.

    Тому до списку загиблих додавали всіх, хто помер «від будь-якої причини, наприклад, від старості», стверджує Трамп.

    «3000 осіб не загинули внаслідок двох ураганів в Пуерто-Ріко. Коли я поїхав з острова після шторму, було приблизно 6-18 загиблих. Згодом це число сильно не збільшилося. Потім, через великий період часу, вони почали говорити про величезну кількість загиблих, про 3000 жертв», - написав лідер США у Twitter.

    За словами глави Білого дому, це все - вигадки демократів, які хочуть, щоб президент виглядав якомога гірше навіть незважаючи на те, що успішно зібрав мільярди доларів, щоб допомогти відновити Пуерто-Ріко.

    «Погана політика. Я люблю Пуерто-Ріко!» - заявив Трамп.

    Нагадаємо, потужний ураган «Флоренс» досяг краю узбережжя на сході Сполучених Штатів, внаслідок чого вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна залило морською водою, і без світла залишилися щонайменше 80 тисяч людей

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