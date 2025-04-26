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Похорон Папи Римського Франциска: де і коли дивитись

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Похорон Папи Римського Франциска: де і коли дивитись
фото з відкритих джерел

О 11:00 у соборі Святого Петра розпочнеться похоронна Меса

Сьогодні у Ватикані розпочнеться церемонія прощання з Папою Римським об 11:00 за київським часом.

О 11:00 у соборі Святого Петра розпочнеться похоронна Меса. Після цього церемонія продовжиться на площі перед собором, де зберуться кардинали, ватиканські посадовці, члени королівських родин та світові лідери.

Пряму трансляцію події можна буде переглянути на:

  • Першому каналі Суспільного Мовлення,
  • на ютуб-каналі «Суспільне Новини».

Раніше ми писали, що на похорон Папи Римського Франциска 26 квітня у Ватикані очікується прибуття щонайменше 130 іноземних делегацій, серед яких будуть 50 президентів і 10 монархів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Серед учасників церемонії будуть президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, лідер Аргентини Хав'єр Мілей, принц Уельський Вільям, король Іспанії Філіпп VI, президент Франції Еммануель Макрон та інші світові лідери.

За даними AFP, перед приїздом високих гостей у Римі та Ватикані запроваджують посилені заходи безпеки – над італійською столицею введено цілодобову безпольотну зону, а на дахах будівель уздовж Віа делла Кончіліаціоне, що веде до площі Святого Петра, розташовані підрозділи снайперів.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

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Теги: Папа Римський Італія похорон

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