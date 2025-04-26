Потужний вибух у порту Бендер-Аббас: землю буквально затрясло

В іранському порту Бендер-Аббас стався потужний вибух, який сколихнув землю та спричинив значні руйнування. Очевидці повідомляють про величезний чорний стовп диму, що піднявся в небо після інциденту. Про це повідомляє «Главком».

За словами місцевих джерел, вибух був настільки сильним, що ударною хвилею вибило вікна в будівлях, розташованих у радіусі кількох кілометрів. Причини надзвичайної події наразі залишаються невідомими, але одна з версій припускає, що вибух міг статися поблизу ключової бази ВМС Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

🇮🇷💥В іранському порту Бендер-Аббас стався потужний вибух.



Ймовірно, вибухнув паливний танкер недалеко від пірса. Точної інформації про кількість постраждалих і загиблих внаслідок немає.



За словами очевидців, ударною хвилею вибило вікна в будинках на кілька кілометрів навколо. pic.twitter.com/9LhpYsZ4uu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 26, 2025

Ймовірно, вибухнув паливний танкер неподалік пірса, хоча точна інформація про кількість постраждалих і загиблих поки що відсутня. Місцеві жителі продовжують ділитися кадрами з місця події, які демонструють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, Іран натякнув на можливість укладення проміжної ядерної угоди зі США, однак Вашингтон поки що не підтримав цю ініціативу. Під час переговорів у Римі 19 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що досягнення остаточної ядерної угоди у межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Дональдом Трампом, може бути нереалістичним. Натомість Арагчі запропонував розглянути можливість укладення проміжної домовленості. Однак місія Ірану при ООН заперечила цю інформацію.