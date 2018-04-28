Трампу варто дати Нобелівську премію миру – американський дослідник

Гаррі Казіаніс з The National Interest переконаний, що до саміту лідерів КНДР і Південної Кореї призвели зусилля Трампа

Трампу, а не Обамі варто дати Нобелівську премію, переконаний директор з програм оборони американського дослідницького центру The National Interest Гаррі Казіаніс. Про це він написав в статті для FoxNews – новинного агентства, яке, на думку спостерігачів, найбільше цінує президент Трамп. Після завершення саміту між диктатором Північної Кореї



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Гаррі Казіаніс з The National Interest переконаний, що до саміту лідерів КНДР і Південної Кореї призвели зусилля Трампа

Трампу, а не Обамі варто дати Нобелівську премію, переконаний директор з програм оборони американського дослідницького центру The National Interest Гаррі Казіаніс. Про це він написав в статті для FoxNews – новинного агентства, яке, на думку спостерігачів, найбільше цінує президент Трамп.

Після завершення саміту між диктатором Північної Кореї та президентом Південної Кореї, одне стало ясно: зустріч не відбулась би, якби не президент Трамп. І за це досягнення, президент Трамп заслужив Нобелівську премію миру, переконаний аналітик.

Звичайно, ми ще місяцями не знатимемо чи означатиме саміт покращення відносин на Корейському півострові і чи позбудеться Кім своєї ядерної зброї, пише Казіаніс.

Не можна бути наївними і вірити обіцянкам Кіма без надійних доказів, адже він і раніше брехав.

Однак, жорстка позиція Трампа проти Північної Кореї і його успіх в схваленні економічних санкцій в ООН проти КНДР, на думку аналітика, зашкодили економіці цієї країни і змусили Кіма сісти за стіл переговорів.

В 2009 році президент Обама отримав Нобелівську преію за ... гарні промови і великі плани принести мир світові, нагадує Казіаніс.

В 2015 колишній секретар Інституту Нобеля навіть визнав, що престижну премію було надано Обамі наперед – за досягнення, яких Інститут сподівався побачити від Обами. «Багато прихильників Обами вважають, що це було помилкою», - написав Геїр Люндестаг в своїх мемуарах.

Напередодні президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський правитель Кім Чен Ин провели історичну зустріч у прикордонному селищі Пханмунджом. Це був перший візит північнокорейського лідера до Південної Кореї з часів Корейської війни 1950-1953 років. Стан війни на півострові досі офіційно чинний, але КНДР і Південна Корея заявили про спільний намір його завершити до кінця року, а також досягнути «повного ядерного роззброєння».