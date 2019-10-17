  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трьох американських дипломатів зняли з поїзда в РФ

    • Розсилка
    <p>Дипломати США їхали до військового полігону, де стався&nbsp;вибух з&nbsp;викидом радіації</p> - Трьох американських дипломатів зняли з поїзда в РФ

    Дипломати США їхали до військового полігону, де стався вибух з викидом радіації

    Громадянам США відмовили у в'їзді на режимну територію через відсутність дозволу

    У Росії трьох співробітників посольства США зняли з поїзда Ньонокса — Сєверодвінськ, де на військовому полігоні стався вибух з викидом радіації.

    За інформацією джерела «Интерфаксу», трьом іноземцям відмовили у в'їзді на режимну територію через відсутність дозволу.

    У посольстві США в Москві заявили, що американські дипломати перебували в офіційній поїздці, про яку міністерство оборони РФ було поінформовано.

    «Американські дипломати перебували з офіційною поїздкою і належним чином повідомили про свою поїздку міноборони», — сказала прессекретарка американської дипмісії Ребекка Росс в коментарі «Интерфаксу».

    Нагадаємо, 8 серпня на території військового полігону в Архангельській області Росії стався вибух.

    Читайте також
    вибух Росія дипломатія США Міноборони РФ потяг посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ