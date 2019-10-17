Трьох американських дипломатів зняли з поїзда в РФ
Дипломати США їхали до військового полігону, де стався вибух з викидом радіації
Громадянам США відмовили у в'їзді на режимну територію через відсутність дозволу
У Росії трьох співробітників посольства США зняли з поїзда Ньонокса — Сєверодвінськ, де на військовому полігоні стався вибух з викидом радіації.
За інформацією джерела «Интерфаксу», трьом іноземцям відмовили у в'їзді на режимну територію через відсутність дозволу.
У посольстві США в Москві заявили, що американські дипломати перебували в офіційній поїздці, про яку міністерство оборони РФ було поінформовано.
«Американські дипломати перебували з офіційною поїздкою і належним чином повідомили про свою поїздку міноборони», — сказала прессекретарка американської дипмісії Ребекка Росс в коментарі «Интерфаксу».
Нагадаємо, 8 серпня на території військового полігону в Архангельській області Росії стався вибух.