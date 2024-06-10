Україна зберігатиме деякі F-16 за кордоном: росіяни відразу пригрозили атакувати їх

ЗСУ: «Є певна кількість літаків, які зайдуть в Україну, а є ті, які зберігатимуться закордоном, аби вони тут не стали мішенями»

Винищувачі F-16, які, ймовірно, будуть зберігатися на безпечних авіабазах за кордоном, «будуть законними цілями» для Росії у разі бойових вильотів. Таку заяву зробив голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов для пропагандистського ЗМІ «Риа Новости».

«Якщо вони (F-16 - ред.) не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть законною ціллю для ЗС РФ, а ось якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються, з усіма наслідками, що випливають», – заявив росіянин Картаполов.

За його словами, якщо F-16 будуть лише на зберіганні та обслуговуванні за кордоном, то у Росії в такому випадку нібито «не буде претензій».

«А от якщо вони злітають з аеродромів якоїсь країни, заходять у повітряний простір України, пускають ракети і повертаються туди, то це законна мета. Що стосується (можливості - ред.) збивати, ми можемо збивати будь-кого і будь-де», – пригрозив Картаполов.

Нагагадаємо, начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що певна кількість винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні, будуть зберігатися на безпечних авіабазах за кордоном, щоб не стати мішенями для атак ворога.

«Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні», – пояснив Голубцов.

За його словами, наразі чотири країни підтвердили готовність передати літаки, однак їхня кількість може збільшитися, оскільки держави поступово переводять свій авіапарк із F-16 на F-35.

До слова, Росія розглядатиме постачання американських винищувачів F-16 Україні як сигнал НАТО про готовність до ядерної ескалації. Таку думку висловив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.