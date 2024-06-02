Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль усуває авторитетних командирів РФ – розвідка Британії назвала мету Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кремль усуває авторитетних командирів РФ – розвідка Британії назвала мету Путіна
Путін усуває авторитетних командирів армії РФ
фото з відкритих джерел

У корумпованій системі Росії покарання за хабарництво є політичним інструментом боротьби

Кремль усуває авторитетних командирів окупаційної армії Росії – такі дії РФ можуть налякати російських солдатів, а військове командування вважатиме покору путінському режиму важливішою за компетентність. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Так, росЗМІ 21 травня 2024 року повідомили про затримання генерал-майора Івана Попова, колишнього командувача 58-ю загальновійськовою армією РФ. Його заарештували за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов’язаних з продажем військових будівельних матеріалів.

У липні минулого року Попов був звільнений з посади командувача 58-ї армії, яка дислокувалася на Запорізькому напрямку. Генерал розкритикував компетентності рішень керівництва оборони РФ щодо ведення війни. Потім він також розкритикував рішення про своє звільнення, заявивши, що «старший командир вдарив з тилу, віроломно і підло обезголовивши армію в самий важкий та напружений момент».

Як зазначають у британській розвідці, у корумпованій системі Росії покарання за хабарництво є політичним інструментом боротьби. Також є багато випадків, коли російський режим використовував звинувачення в корупції, реальні чи вигадані, щоб усунути або покарати критиків або неугодних в середині Росії.

«Як командувач армією, Попов загалом вважався висококомпетентним і, за словами російських військових оглядачів, був популярним серед російських військ. Його арешт, ймовірно, ще більше налякає російських військових і переконає його колег на вищих командних посадах, що лояльність і покора режиму та своєму начальству цінуються вище, ніж компетентність і харизма», – зазначає Міноборони Британії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає поточні лінії фронту. Про це повідомили Reuters з посиланням на чотири російські джерела.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не довіряти сигналам з Росії про нібито її прагнення заморозити бойові дії. 

Читайте також:

Теги: розвідка Міноборони арешт звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдання мінімум для України – підведення керівництва РФ до висновку щодо неможливості міняти ситуацію на свою користь воєнним чином
Якою має бути стратегія перемоги?
24 травня, 22:02
Володимир Путін на зустрічі зі своїм колишнім охоронцем, а нині, губернатором Тульської області Олексієм Дюміним
ISW: Путін занепокоєний могутністю Шойгу і, ймовірно, обирає йому заміну
3 травня, 06:02
У 2021 році Лукашенко призначив Гулевича на посаду начальника Генерального штабу
Лукашенко звільнив начальника Генштабу
10 травня, 18:56
Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня
Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня
21 травня, 21:00
Міноборони випробувало техніку для евакуації військових (фото)
Міноборони випробувало техніку для евакуації військових (фото)
29 травня, 19:09
Міністерство Латвії радить не співпрацювати з окупантами, не дозволяти використовувати себе як додаткову робочу силу при будівництві оборонних об'єктів тощо
Міноборони Латвії дало рекомендації громадянам, як діяти у разі окупації
15 травня, 13:22
Збір заявок триває до 20 червня 2024 року
Міноборони оголосило конкурс для розробників симуляторів
30 травня, 20:36
«Форум російської опозиції» у Львові: розвідка пояснила, чому Буданов підтримав захід
«Форум російської опозиції» у Львові: розвідка пояснила, чому Буданов підтримав захід
24 травня, 09:33
Україна змогла повернути з російського полону воїнів ЗСУ та Нацгвардії, прикордонників та чотирьох цивільних
Нові тарифи на світло та обмін полоненими. Головне за 31 травня
31 травня, 21:00

Соціум

Кремль усуває авторитетних командирів РФ – розвідка Британії назвала мету Путіна
Кремль усуває авторитетних командирів РФ – розвідка Британії назвала мету Путіна
У Росії спалахнув черговий нафтопереробний завод: є жертви (фото, відео)
У Росії спалахнув черговий нафтопереробний завод: є жертви (фото, відео)
У Празі росіяни побили українських волонтерів (відео)
У Празі росіяни побили українських волонтерів (відео)
Міноборони РФ поскаржилося на атаку дронів у двох областях
Міноборони РФ поскаржилося на атаку дронів у двох областях
Венеція ввела низку обмежень для туристів: що заборонено
Венеція ввела низку обмежень для туристів: що заборонено
Росія створює багатофункціональні роботизовані комплекси «Депеша»: аналіз ISW
Росія створює багатофункціональні роботизовані комплекси «Депеша»: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Здійснилася мрія «любителів Росії» в Криму
47K
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
17K
Олігарх Новинський отримав благословення від Єрусалимського патріарха
12K
Передача Україні F-16: аналітики попередили про серйозний виклик для ЗСУ
6972
Аналітики повідомили, що Росія може розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку
6236
Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Сьогодні, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Сьогодні, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
Вчора, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua