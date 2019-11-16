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    У світі

    Цими вихідними компанія Ford презентує електричний кросовер

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    Цими вихідними компанія Ford презентує електричний кросовер

    Базова версія з’явиться в продажу за ціною від $43 895

    Американський автовиробник Ford на вихідних представить електричне крос-купе Mustang Mach-E.

    Про це повідомляє портал Motor1.

    «В електричного крос-купе буде п’ять основних комплектацій. Усередині двох із них позашляховик запропонують з одним електромотором або двомоторною силовою установкою, що забезпечує повний привод, ще одна версія буде строго задньопривідною, а найдорожчі модифікації отримають безальтернативний повний привод», – ідеться в повідомленні.

    Базову модель електромобіля забезпечать єдиним двигуном потужністю 255 к.с.

    Зазначається, що розганятися до 96 км/год такий кросовер зможе приблизно за 6 секунд, а запас ходу без підзарядки становитиме 370 км.

    У найбільш «далекобійної» модифікації максимальний пробіг на одній зарядці досягне 480 км.

    Компанія Ford має намір продавати Mustang Mach-E насамперед в обмеженому виконанні First Edition, яке отримає не найємнішу батарею і не найпотужніші двигуни.

    Як очікується, базова версія з’явиться в продажу за ціною від $43 895, а Mach-E GT запропонують за $60 500.

    Компанія Ford за підтримки компанії Webasto, що спеціалізується на виготовленні комплектуючих для авто, випустила Mustang Lithium з 800-вольтовим акумулятором.

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