Цими вихідними компанія Ford презентує електричний кросовер



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Базова версія з’явиться в продажу за ціною від $43 895

Американський автовиробник Ford на вихідних представить електричне крос-купе Mustang Mach-E.

Про це повідомляє портал Motor1.

«В електричного крос-купе буде п’ять основних комплектацій. Усередині двох із них позашляховик запропонують з одним електромотором або двомоторною силовою установкою, що забезпечує повний привод, ще одна версія буде строго задньопривідною, а найдорожчі модифікації отримають безальтернативний повний привод», – ідеться в повідомленні.

Базову модель електромобіля забезпечать єдиним двигуном потужністю 255 к.с.

Зазначається, що розганятися до 96 км/год такий кросовер зможе приблизно за 6 секунд, а запас ходу без підзарядки становитиме 370 км.

У найбільш «далекобійної» модифікації максимальний пробіг на одній зарядці досягне 480 км.

Компанія Ford має намір продавати Mustang Mach-E насамперед в обмеженому виконанні First Edition, яке отримає не найємнішу батарею і не найпотужніші двигуни.

Як очікується, базова версія з’явиться в продажу за ціною від $43 895, а Mach-E GT запропонують за $60 500.

Компанія Ford за підтримки компанії Webasto, що спеціалізується на виготовленні комплектуючих для авто, випустила Mustang Lithium з 800-вольтовим акумулятором.