Туреччина втратила 11 солдатів у Сирії

У суботу Туреччина зазнала найбільших втрат серед військових з початку операції «Оливкова гілка» в Сирії

11 турецьких солдатів загинули в суботу, 10 лютого, під час операції Анкари «Оливкова гілка» проти курдських «Загоні народної самооборони» (YPG) у Сирії, повідомляє агенція dpa з посиланням на заяву збройних сил країни. Серед загиблих також двоє військових, які загинули внаслідок аварії військового гелікоптера. Причина



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У суботу Туреччина зазнала найбільших втрат серед військових з початку операції «Оливкова гілка» в Сирії

11 турецьких солдатів загинули в суботу, 10 лютого, під час операції Анкари «Оливкова гілка» проти курдських «Загоні народної самооборони» (YPG) у Сирії, повідомляє агенція dpa з посиланням на заяву збройних сил країни. Серед загиблих також двоє військових, які загинули внаслідок аварії військового гелікоптера. Причина загибелі інших солдатів поки невідома. Ще 11 військових були поранені. Як зазначається, з початку операції три тижні тому - це найбільша втрата Туреччини.

Турецький прем'єр-міністр Біналі Їлдирим заявив, що причини аварії вертольота ще поки не повністю зрозумілі. У свою чергу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що гелікоптер був обстріляний під час військової операції проти курдів. Він також пригрозив курдам відповідальністю, зазначивши, що ті «заплатять за це високу ціну». Між тим речник YPG визнав, що курди обстріляли гелікоптер.

Нагадаємо, 10 лютого турецький військовий вертоліт впав поблизу сирійського міста Афрін, де триває військова операція «Оливкова гілка». В операції турецьких військових підтримують близько десяти тисяч бійців союзної «Вільної сирійської армії» (FSA).

Джерело: Deutsche Welle