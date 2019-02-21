Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5



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Інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходило

Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 8 км

Землетрус магнітудою 5,5 стався на заході Туреччині ввечері 20 лютого.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Епіцентр землетрусу розташовувався за 148 км на північний захід від міста Ізмір, а осередок залягав на глибині близько 8 км.

Інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходило.

До слова, вчора на острові Малуку в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9 балів.

Нагадаємо, в Азербайджані близько 30 людей звернулися до лікарів після землетрусу, який був стався 5 лютого в центральному регіоні країни.

Раніше повідомлялося, що у січні біля узбережжя Чилі було зафіксовано сильний землетрус магнітудою 6,7.