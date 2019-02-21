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    У світі

    Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5

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    Інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходило - Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
    Інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходило

    Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 8 км

    Землетрус магнітудою 5,5 стався на заході Туреччині ввечері 20 лютого.

    Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC). 

    Епіцентр землетрусу розташовувався за 148 км на північний захід від міста Ізмір, а осередок залягав на глибині близько 8 км.

    Інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходило. 

    До слова, вчора на острові Малуку в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9 балів.

    Нагадаємо, в Азербайджані близько 30 людей звернулися до лікарів після землетрусу, який був стався 5 лютого в центральному регіоні країни.

    Раніше повідомлялося, що у січні біля узбережжя Чилі було зафіксовано сильний землетрус магнітудою 6,7.

     

     

     

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