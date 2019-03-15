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    У світі

    Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції

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    18 грудня 2018 року турецькі винищувачі 107 разів за день порушили повітряний простір Греції - Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
    18 грудня 2018 року турецькі винищувачі 107 разів за день порушили повітряний простір Греції

    Два винищувачі типу F-16 вперше здійснили переліт над невеликими островами на висоті у 7,6 кілометрів

    Два турецькі винищувачі типу F-16 порушили повітряний простір Греції, здійснюючи перельоти над архіпелагом Інуси, що на сході Егейського моря. Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на генштаб Греції.

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    «У п'ятницю вранці два турецьких винищувачі порушила повітряний простір Греції, здійснюючи перельоти над архіпелагом Інуси, що на сході Егейського моря», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначили у генштабі, два винищувачі типу F-16 вперше здійснили переліт над невеликими островами на висоті у 7,6 кілометрів, а потім повернулися через кілька хвилин й пролетіли над малим островом Панагія на висоті у 5,5 км.

    Як повідомлялося, 18 грудня турецькі винищувачі 107 разів за день порушили повітряний простір Греції.

    25 січня два турецьких винищувачі порушила повітряний простір Греції, пролетівши над трьома островами на південному сході Егейського моря.

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