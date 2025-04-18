Туристам загрожує штраф у 2,5 тис євро за шльопанці у регіоні Італії

Чиновники регіону Чінкве-Терре в Італії запровадили кілька суворих заходів, зокрема і про шльопанці

Туристи отримали попередження про штраф, якщо вони одягнуть шльопанці у популярному європейському курортному місці

Пішохідна стежка «Шлях кохання» (Via dell'Amore), розташована в національному парку Чінкве-Терре (Cinque Terre) в Італії, відкрилася для туристів минулого літа після 12 років реконструкції. Про це інформує «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Тепер мандрівникам нагадали, що цей популярний маршрут, який багато хто називає найромантичнішим у світі, готується зустрічати їх суворими обмеженнями і штрафами.

«Цього Великодня туристи можуть зіткнутися з незвичайним штрафом у найкращому європейському курортному місці. Офіційні особи в Чінкве-Терре в Італії запровадили кілька суворих заходів для контролю надмірного туризму. Чінкве-Терре відоме своїми барвистими селами, що височіють на скелях, і приголомшливою береговою лінією, а популярний спосіб дослідити регіон – прогулянка між селами пішохідними стежками», – пише видання.

Зокрема, ще 2019 року місцева влада запровадила заборону на носіння відкритого або гладенького взуття, такого як шльопанці й капці, на пішохідних стежках усього нацпарку Чінкве-Терре. Порушення цих правил може спричинити за собою штраф у розмірі до 2500 євро.

При цьому чиновники попередили, що спеціальні патрулі проводитимуть перевірки, щоб переконатися, що пішоходи дотримуються цієї вимоги.

Крім того, кілька найпопулярніших стежок Чінкве-Терре цього року підпадатимуть під систему одностороннього руху.

Зокрема, стежка Монтероссо-Вернацца, яка проходить між двома найвідвідуванішими містами регіону, буде односторонньою з 9:00 до 14:00 у найзавантаженіші дні сезону – з 19 до 21 квітня, з 25 до 27 квітня, 1, 29, 31 травня і з 1 до 2 червня.

«Цей обмежувальний захід, уже успішно випробуваний у 2023 і 2024 роках, спрямований на поліпшення використання стежки і забезпечення безпеки відвідувачів завдяки уникненню небезпечних перехресть і заторів на особливо вузькій і крутій стежці», – заявило керівництво національного парку Чінкве-Терре.

До слова, від сьогодні до Венеції повертається туристичний податок. Цього року плата за в'їзд до міста залежить від того, коли турист купив квиток.