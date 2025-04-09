Наживались на квитках до Колізею. Італія взялась карати туроператорів

Італія оштрафувала туроператорів майже на 20 мільйонів євро

Антимонопольне відомство Італії (AGCM) оштрафувало компанію з продажу квитків і шість туроператорів майже на 20 млн євро за скупку квитків у римський Колізей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tuoitre News.

«Антимонопольний орган Італії оштрафував компанію з продажу квитків і шістьох туроператорів майже на 20 мільйонів євро «за практику накопичення квитків», що обмежує доступ до римського Колізею», – йдеться у матеріалі.

Як зазначили в AGCM, було оштрафовано компанію CoopCulture, яка керувала офіційним продажем квитків у Колізей з 1997 до 2024 року, на 7 млн ​​євро за нездатність запобігти автоматичному скупованню квитків і резервування великої частки квитків для своїх власних екскурсійних пакетів.

AGCM заявив, що така поведінка призвела до «суттєвої та тривалої недоступності» квитків за стандартною ціною до найпопулярнішої туристичної пам’ятки Італії, що змусило споживачів купувати квитки за вищою ціною разом із додатковими послугами.

Шість туроператорів – Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family Srl, City Wonders Limited та Musement SpA – також були оштрафовані за використання спеціальних ботів для купівлі квитків, що сприяло їх швидкому зникненню з сайту CoopCture.

Оператори перепродували квитки в комплекті з такими послугами, як екскурсії з гідом або пріоритетний доступ, часто за значно вищими цінами, сказав регулятор.

Розслідування розпочалося у липні 2023 року після численних скарг на те, що споживачам було майже неможливо придбати квитки до Колізею за офіційними цінами в інтернеті.

До слова, Венецію може остаточно затопити до 2150 року. Такий результат дав один із сценаріїв, змодельованих у рамках міжнародного проєкту Національного інституту геофізики та вулканології.