«Фількіна грамота». Голова «слуг народу» у Київраді розкритикував рішення про відсторонення соратника Кличка

Секретар Київради Володимир Бондаренко попросив мера відсторонити його від виконання обовʼязків. Опозиція вказує на юридичну нікчемність цього кроку

У частині регламенту Київської міськради, яка стосується секретаріату, ведення та організації сесії, немає такої категорії як «відсторонення» секретаря. В українському законодавстві відсторонити людину від виконання службових обов'язків можна тільки за рішенням суду. Про це у розмові з «Главкомом» нагадав голова пропрезидентської фракції в Київраді Андрій Вітренко.

На думку політика, крок з відстороненням секретаря Київради Володимира Бондаренка від проведення засідань на час розслідування його ролі у скандальних «плівках Комарницького» має два виміри.

«Перший – київська влада намагається збити політичну напругу і показати: дивіться, ми все «порішали». Люди, які в чомусь винні, до рішення суду відсторонені, але це зроблено не за правилами. І насправді Володимир Бондаренко, думаю, буде й надалі сидіти у своєму кабінеті та працювати – тобто робити те саме, що й раніше. Просто фронтменом тепер буде Віталій Кличко. Другий – це рішення, ця заява, не має жодного організаційно-правового наслідку. Люди, які мають хоча б мінімальний рівень юридичної освіти, розуміють, що все це – «фількіна грамота». А ми вимагаємо, принаймні, політичної відповідальності», – пояснив голова фракції «Слуг народу».

Вітренко нагадав, що категорія відсторонення вже використовувалася раніше в КМДА, і це мало дуже дивний вигляд. Голова фракції «Слуга народу» у Київраді навів приклад, коли заступник голови КМДА Володимир Прокопів був відсторонений, але досі ходить на роботу. «Причому коли я зробив депутатський запит і спитав, чи є у Прокопіва заява на його звільнення чи відсторонення, мені відповіли, що немає», – зазначив політик.

У жовтні 2024 року Віталій Кличко звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus.іnfo щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. Журналісти виявили, що родичі Прокопіва придбали низку комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Хронологія та спосіб появи цих активів, як і джерела фінансування викликали питання. Також Кличко наголосив, що на час перевірки відсторонить Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень.

Вітренко висловив впевненість у тому, що зібрати голоси під вимогою фракції «Слуга народу» щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка вдасться, і мер Києва Віталій Кличко буде змушений організувати процедуру таємного голосування.

Нагадаємо, секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». Кличко тепер буде проводити і засідання міськради, і засідання президії, і засідання погоджувальної ради особисто. Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці.