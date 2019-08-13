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    У світі

    У Багдаді стався вибух на складі з боєприпасами: щонайменше 13 постраждалих

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    У Багдаді стався вибух на складі з боєприпасами - У Багдаді стався вибух на складі з боєприпасами: щонайменше 13 постраждалих
    У Багдаді стався вибух на складі з боєприпасами
    Фото: @Falcon_Iraq / Twitter

    Вибух стався на військовій базі Аль-Сакр

    У понеділок ввечері, 12 серпня, в Іраку стався вибух на складі боєприпасів. 

    За даними ЗМІ поранення отримали щонайменше 13 осіб.

    Як повідомляє АР з посиланням на міністерство внутрішніх справ Іраку, вибухнув склад боєприпасів на північний захід від столиці Багдада. У відомстві повідомили про 13 постраждалих.

    Також у місцевих ЗМІ з'явилася інформація про одного загиблого. А за оновленими даними Sky News Arabia постраждали 29 людей.

    Відзначається, що після вибуху над складом піднімався густий стовп диму.

    Зазначається, що склад, на якому вибухнули боєприпаси, належить Силам народної мобілізації - шиїтської коаліції, що представляє уряд Іраку і бореться з терористами.

    У свою чергу телеканал Al-Sumaria з посиланням на представника оперативного командування іракської армії в Багдаді повідомив, що вибух став результатом утилізації старих боєприпасів..

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