У Багдаді стався вибух на складі з боєприпасами: щонайменше 13 постраждалих



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У Багдаді стався вибух на складі з боєприпасами Фото: @Falcon_Iraq / Twitter

Вибух стався на військовій базі Аль-Сакр

У понеділок ввечері, 12 серпня, в Іраку стався вибух на складі боєприпасів.

За даними ЗМІ поранення отримали щонайменше 13 осіб.

Як повідомляє АР з посиланням на міністерство внутрішніх справ Іраку, вибухнув склад боєприпасів на північний захід від столиці Багдада. У відомстві повідомили про 13 постраждалих.

Також у місцевих ЗМІ з'явилася інформація про одного загиблого. А за оновленими даними Sky News Arabia постраждали 29 людей.

#معسكر_الصقر مستودع لصواريخ مليشيات #الحشد_الشعبي شاهد الانفجار ويقال الانفجار بفعل طائرة مسيرة امريكيه جاء ردا على إسقاط طائرة مسيرة امريكيه في الرضوانية وقد غرد كوهين @EdyCohen تك تطهير بغداد الرشيد مم الصواريخ البلاستيه الايرانيه

وعفيه اخوة ايفانكا شاهد الفديو pic.twitter.com/wolq0275Ec — Falcon Iraq (@Falcon_Iraq) 12 серпня 2019 р.

Відзначається, що після вибуху над складом піднімався густий стовп диму.

Зазначається, що склад, на якому вибухнули боєприпаси, належить Силам народної мобілізації - шиїтської коаліції, що представляє уряд Іраку і бореться з терористами.

У свою чергу телеканал Al-Sumaria з посиланням на представника оперативного командування іракської армії в Багдаді повідомив, що вибух став результатом утилізації старих боєприпасів..