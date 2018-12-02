У Бахрейні знайдений мертвим командувач П'ятого флоту США



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Скотт Стірні Фото: twitter.com/CavasShips

Причини смерті американського командуючого встановлюються

У Бахрейні виявили тіло віце-адмірала Скотта Стірні, який був командувач П'ятого флоту США

Про це повідомила прес-служба ВМС США.

Тіло Стірні було знайдено в його резиденції, причини смерті поки невідомі, проте не мають насильницького характеру.

Керівник військово-морських операцій США адмірал Джон Річарсдон розповів, що міністерство внутрішніх справ Бахрейну і військово-морська кримінальна слідча служба співпрацюють у розслідуванні інциденту, але в даний час немає ніяких підозр.

Замість Скотта Стірні, який зайняв свою посаду в травні 2018 року, тимчасово виконуючим обов'язки був призначений Пол Склайз.

Повідомляється, що Стірні почав свою службу в 1982 році. За роки своєї кар'єри встиг взяти участь у різних операціях, серед яких і участь в угрупованні армії США на території Афганістану.