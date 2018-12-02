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    У світі

    У Бахрейні знайдений мертвим командувач П'ятого флоту США

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    <span>Скотт Стірні</span> - У Бахрейні знайдений мертвим командувач П'ятого флоту США
    Скотт Стірні
    Фото: twitter.com/CavasShips

    Причини смерті американського командуючого встановлюються

    У Бахрейні виявили тіло віце-адмірала Скотта Стірні, який був командувач П'ятого флоту США

    Про це повідомила прес-служба ВМС США.

    Тіло Стірні було знайдено в його резиденції, причини смерті поки невідомі, проте не мають насильницького характеру.

    Керівник військово-морських операцій США адмірал Джон Річарсдон розповів, що міністерство внутрішніх справ Бахрейну і військово-морська кримінальна слідча служба співпрацюють у розслідуванні інциденту, але в даний час немає ніяких підозр.

    Замість Скотта Стірні, який зайняв свою посаду в травні 2018 року, тимчасово виконуючим обов'язки був призначений Пол Склайз.

    Повідомляється, що Стірні почав свою службу в 1982 році. За роки своєї кар'єри встиг взяти участь у різних операціях, серед яких і участь в угрупованні армії США на території Афганістану.

     П'ятий флот ВМС США був заново створений в 1995 році для дій у Перській затоці, Червоному морі, Авравійському морі і північно-західній частині Індійського океану. Він базується в столиці Бахрейну Манамі.

    За винятком штабу та відділів забезпечення, оперативні формування флоту постійного складу не мають, сили і кошти виділяються в міру необхідності наказом Оперативного штабу ВМС США. Зараз в нього входять три морських тральщика і чотири патрульних кораблі типу «Тайфун».

    США смерть ВМС
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