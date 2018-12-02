У Бахрейні знайдений мертвим командувач П'ятого флоту США
-
Розсилка
Причини смерті американського командуючого встановлюються
У Бахрейні виявили тіло віце-адмірала Скотта Стірні, який був командувач П'ятого флоту США
Про це повідомила прес-служба ВМС США.
Тіло Стірні було знайдено в його резиденції, причини смерті поки невідомі, проте не мають насильницького характеру.
Керівник військово-морських операцій США адмірал Джон Річарсдон розповів, що міністерство внутрішніх справ Бахрейну і військово-морська кримінальна слідча служба співпрацюють у розслідуванні інциденту, але в даний час немає ніяких підозр.
Замість Скотта Стірні, який зайняв свою посаду в травні 2018 року, тимчасово виконуючим обов'язки був призначений Пол Склайз.
Повідомляється, що Стірні почав свою службу в 1982 році. За роки своєї кар'єри встиг взяти участь у різних операціях, серед яких і участь в угрупованні армії США на території Афганістану.
За винятком штабу та відділів забезпечення, оперативні формування флоту постійного складу не мають, сили і кошти виділяються в міру необхідності наказом Оперативного штабу ВМС США. Зараз в нього входять три морських тральщика і чотири патрульних кораблі типу «Тайфун».