  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Балтійському морі зіткнулися два судна, 15 людей постраждали

    • Розсилка
    <p>Чотири людини знаходяться&nbsp;у важкому стані</p> - У Балтійському морі зіткнулися два судна, 15 людей постраждали

    Чотири людини знаходяться у важкому стані

    Фото: ostsee-zeitung

    Вантажне судно Raba і швидкохідне судно World Bora зіткнулися біля берегів німецького острова Рюген

    У Балтійському морі зіткнулися два судна, в результаті чого постраждали щонайменше 15 осіб.

    Про це повідомляє Ostsee Zeitung.

    «Вантажне судно Raba і швидкохідне судно World Bora зіткнулися біля берегів німецького острова Рюген», - йдеться в повідомленні.

    З поранених чотири члени екіпажу і 11 пасажирів. Чотири людини знаходяться у важкому стані. 

    abce701_01

    До слова, вчора плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, що входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО, увійшли в акваторію Чорного моря.

    Читайте також
    Німеччина корабель аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ