У Балтійському морі зіткнулися два судна, 15 людей постраждали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чотири людини знаходяться у важкому стані Фото: ostsee-zeitung

Вантажне судно Raba і швидкохідне судно World Bora зіткнулися біля берегів німецького острова Рюген

У Балтійському морі зіткнулися два судна, в результаті чого постраждали щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє Ostsee Zeitung.

«Вантажне судно Raba і швидкохідне судно World Bora зіткнулися біля берегів німецького острова Рюген», - йдеться в повідомленні.

З поранених чотири члени екіпажу і 11 пасажирів. Чотири людини знаходяться у важкому стані.

До слова, вчора плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, що входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО, увійшли в акваторію Чорного моря.