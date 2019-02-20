У Балтійському морі зіткнулися два судна, 15 людей постраждали
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Чотири людини знаходяться у важкому стані
Фото: ostsee-zeitung
Вантажне судно Raba і швидкохідне судно World Bora зіткнулися біля берегів німецького острова Рюген
У Балтійському морі зіткнулися два судна, в результаті чого постраждали щонайменше 15 осіб.
Про це повідомляє Ostsee Zeitung.
«Вантажне судно Raba і швидкохідне судно World Bora зіткнулися біля берегів німецького острова Рюген», - йдеться в повідомленні.
З поранених чотири члени екіпажу і 11 пасажирів. Чотири людини знаходяться у важкому стані.
До слова, вчора плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, що входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО, увійшли в акваторію Чорного моря.