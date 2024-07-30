Стало відомо, хто може очолити командування США для допомоги Україні

Баззард (другий справа) може очолити кілька сотень військовослужбовців, які входять до складу Групи сприяння безпеці в Україні

Генерал ймовірно очолить підрозділ НАТО, що базуватиметься у Німеччині

Президент США Джо Байден номінував генерал-майора Кертіса Баззарда опікуватися координацією допомоги Україні від союзників. Баззард ймовірно очолить підрозділ НАТО, що базуватиметься у німецькому Вісбадені. Про це пише видання Stars and Stripes з посиланням на Міноборони США.

Якщо кандидатуру Баззарда затвердить Сенат США, він очолить кілька сотень військовослужбовців, які входять до складу Групи сприяння безпеці в Україні, що базується в штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі та Африці у Вісбадені.

За інформацією Міністерства оборони США, група сприяння безпеці України діятиме у рамках операції «Атлантична рішучість».

Баззард, випускник Військової академії США, наразі керує Центром передового досвіду армії США у Форт-Мур, штат Джорджія, одній з найбільших військових баз у США.

Нагадаємо, Альянс починає створення нового командування Україна-НАТО у Вісбадені, Німеччина, для координації постачання озброєнь та тренувань для ЗСУ.

Рішення було прийнято на саміті НАТО у Вашингтоні. Метою є підвищити ефективність та швидкість допомоги Україні, зменшивши залежність від США.

Нове командування буде діяти у тісній співпраці з Групою сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка вже працює у Вісбадені. Штаб-квартира НАТО у Вісбадені буде доповнена філіями в Польщі, Румунії, Словаччині та Бельгії.