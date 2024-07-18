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США готуються розмістити зброю у Німеччині: Кремль посипав погрозами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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США готуються розмістити зброю у Німеччині: Кремль посипав погрозами
Кремль погрожує розгорнути ядерні ракети у відповідь на розміщення зброї США у Німеччині
фото ілюстративне

Росія звинуватила Німеччину і США у руйнуванні системи домовленостей у сфері контролю над озброєннями

Влада країни-окупантки не відкидає можливості розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення американської зброї в Німеччині. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитують росЗМІ.

«Я не відкидаю жодних варіантів», – сказав він журналістам у Москві.

Як зазначається, так Рябков прокоментував слова німецького міністра оборони, який сказав, що зброя США, що планується до розміщення, буде звичайною, і відповів на запитання, чи розглядає російська сторона можливість розміщення ракет у ядерному оснащенні.

Рябков також заявив, що з «вини і ФРН, зокрема, але насамперед, звичайно, США, які стоять на чолі блоку НАТО, сталося тотальне руйнування системи домовленостей у сфері контролю над озброєннями».

«У цій ситуації, беручи до уваги сукупні можливості країн, що входять до НАТО, ми повинні калібрувати свої відповіді, не відчуваючи при цьому якихось внутрішніх стримувань з точки зору того, що, де і коли можна, потрібно і чи потрібно розміщувати. Тобто максимально широка опційність», – заявив він.

Також він додав, що «це не погроза на чиюсь адресу, це спосіб знайти найефективніший, зокрема з погляду витрат, алгоритм реагування на мінливі виклики». 

Як повідомлялося, із 2026 року Сполучені Штати Америки планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Зокрема, це зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукова зброя. Про це йдеться в спільній заяві урядів Німеччини та США в межах саміту НАТО.

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Теги: росія Німеччина США

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