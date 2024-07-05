В Україну прибув третій Patriot від Німеччини

Patriot посилить захист населення та інфраструктури України від літаків, безпілотників та ракет РФ

Німеччина обіцяла Києву передати систему ППО Patriot ще в середині червня

Україна отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot, який Німеччина обіцяла Києву ще в середині червня. Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

«Він (Patriot – «Главком») посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині», – написав він.

Зокрема, уряд Німеччини не повідомляв офіційно про передачу третьої батареї Patriot.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Міноборони ФРН підписало новий контракт на постачання до Бундесверу чотирьох систем Patriot, також готується рамковий договір на постачання ще чотирьох систем із 2028 року. Нові закупівлі передусім покликані заповнити прогалини, які виникли внаслідок постачання Україні систем ППО.

Нагадаємо, на Україну чекають хороші новини щодо постачання систем протиповітряної оборони під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Крім того, Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.