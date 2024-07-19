Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Стрілянина в Одесі: поліція встановлює обставини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стрілянина в Одесі: поліція встановлює обставини
Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Під час переслідування ймовірного правопорушника група осіб намагалася завадити діяльності правоохоронців

В Одесі поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих внаслідок чого сталася стрілянина. Про це повідомляє Національна поліція.

Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного правопорушника група осіб намагалася завадити діяльності правоохоронців.

Під час переслідування ймовірного правопорушника група осіб намагалася завадити діяльності правоохоронців
Під час переслідування ймовірного правопорушника група осіб намагалася завадити діяльності правоохоронців
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг.

«Відповідно патрульний поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля ринку Привоз в Одесі
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля ринку Привоз в Одесі
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

На місце інциденту направили додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції. Проводиться перевірка.

До слова, Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який вдосконалює питання щодо застосування електрошокерів поліцейськими. Документ зокрема, пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів.

Читайте також: На Київщині жінка підпалила себе через судовий процес щодо дитини (відео)
Теги: поліція Одеса Національна поліція України стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постраждалих госпілізували до лікарні
У Чернівцях легковик влетів в евакуатор: багато постраждалих, серед яких діти
10 липня, 13:37
Пляшки з водою біля лікарні «Охматдит», які приносили небайдужі люди
МОЗ прокоментував ситуацію щодо ймовірного отруєння водою біля «Охматдиту»
9 липня, 17:43
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції
На Чернігівщині невідомі повісили на мосту двох собак
6 липня, 18:43
Викрито низку схем ухилення від мобілізації
Викрито низку схем ухилення від мобілізації, до якої причетні ТЦК
28 червня, 12:11
Депутат Хмельницької обласної ради і власник агропідприємств Олександр Співак фігурує у кримінальному провадженні за фактом «Пособництво державі-агресору»
Міндобрива з Росії? У гучній справі про «пособництво агресору» фігурує соратник Порошенка
28 червня, 08:38
Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч
26 червня, 06:05
Більшість поліцейських, які проходять злагодження, вже мають бойовий досвід
Нацполіція сформувала три зведені бригади для участі в бойових діях
25 червня, 15:09
Унаслідок ранкової атаки російських загарбників на Одесу є влучання по цивільній інфраструктурі
Обстріл Одеси: Повітряні сили повідомили деталі
24 червня, 10:59
Металевий паркан на пляжі «Ібіца» в одеській Аркадії
Обурення одеситів допомогло: паркан посеред пляжу в Аркадії демонтували
21 червня, 20:51

Новини

Стрілянина в Одесі: поліція встановлює обставини
Стрілянина в Одесі: поліція встановлює обставини
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух
Стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі «Міс Всесвіт 2024» (фото)
Стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі «Міс Всесвіт 2024» (фото)
В Одесі пʼяний чоловік бажав смерті пораненим бійцям ЗСУ
В Одесі пʼяний чоловік бажав смерті пораненим бійцям ЗСУ
На Одещині ДБР розслідує вбивство дезертира при спробі перетину кордону
На Одещині ДБР розслідує вбивство дезертира при спробі перетину кордону
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
14K
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
14K
Європу «підсмажить» африканський антициклон: низку країн чекають блекаути
12K
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
9907
Кабмін спростив призначення субсидій
8813
Затримано бізнесмена, який забезпечував їжею Київ на початку війни

Новини

Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua