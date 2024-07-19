Стрілянина в Одесі: поліція встановлює обставини

Під час переслідування ймовірного правопорушника група осіб намагалася завадити діяльності правоохоронців

В Одесі поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих внаслідок чого сталася стрілянина. Про це повідомляє Національна поліція.

Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного правопорушника група осіб намагалася завадити діяльності правоохоронців.

Під час переслідування ймовірного правопорушника група осіб намагалася завадити діяльності правоохоронців фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг.

«Відповідно патрульний поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля ринку Привоз в Одесі фото: npu.gov.ua/Нацполіція

На місце інциденту направили додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції. Проводиться перевірка.

До слова, Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який вдосконалює питання щодо застосування електрошокерів поліцейськими. Документ зокрема, пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів.