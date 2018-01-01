У Бельгії страйкують працівники тюрем
- Сьогодні, 20:59
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Страйки і протестні акції працівників тюрем у Бельгії продовжуються вже другий тиждень
Персонал бельгійських тюрем провів страйк з вимогою збільшення кількості працівників сфери. Про це повідомляє портал RTBF.
У в’язницях Валлонії в протестних акціях взяли участь 42% працівників тюрем. У Фландрії страйк був ще масштабніший, оскільки на роботу не вийшли три чверті охоронців і цивільних працівників в’язниць.
Профспілки закликають владу дослухатися до їхніх вимог і збільшити кількість персоналу пенітенціарних установ.