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    У Бельгії страйкують працівники тюрем

    Страйки і протестні акції працівників тюрем у Бельгії продовжуються вже другий тиждень
    Персонал бельгійських тюрем провів страйк з вимогою збільшення кількості працівників сфери. Про це повідомляє портал RTBF. У в’язницях Валлонії в протестних акціях взяли участь 42% працівників тюрем. У Фландрії страйк був ще масштабніший, оскільки на роботу не вийшли три чверті охоронців і цивільних працівників в’язниць.
    • Сьогодні, 20:59
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    Страйки і протестні акції працівників тюрем у Бельгії продовжуються вже другий тиждень

    Персонал бельгійських тюрем провів страйк з вимогою збільшення кількості працівників сфери. Про це повідомляє портал RTBF.

    У в’язницях Валлонії в протестних акціях взяли участь 42% працівників тюрем. У Фландрії страйк був ще масштабніший, оскільки на роботу не вийшли три чверті охоронців і цивільних працівників в’язниць.

    Профспілки закликають владу дослухатися до їхніх вимог і збільшити кількість персоналу пенітенціарних установ.

    Бельгія
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