У Бельгії звільнили офіцера через підозру у шпигунстві на користь РФ



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Розслідування вели служби держбезпеки Бельгії і військова розвідка

Раніше офіцер працював в міжнародній торгівлі з однією з республік колишнього СРСР

У Бельгії спецслужби звільнили офіцера, якого підозрюють у зв'язках з російським олігархом. Про це повідомляє «Радіо свобода».

Зокрема, офіцера взяли на службу у 2004 році. Раніше він працював в міжнародній торгівлі з однією з республік колишнього СРСР. Військовому відкрили доступ до документів з грифом «секретно».

«Але через спілкування з якимось російським бізнесменом він викликав підозри у служби держбезпеки Бельгії. Паралельно розслідування вела і військова розвідка. У результаті офіцера звільнили. Сам він стверджував, що йому «не дали можливості пояснити свої ділові зв'язки», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня повітовий суд естонського міста Тарту ухвалив рішення про ув’язнення громадянина Естонії Козлова Дмитра на 3,5 року за передачу РФ секретної інформації.