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    У світі

    У Бельгії звільнили офіцера через підозру у шпигунстві на користь РФ

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    Розслідування вели служби держбезпеки Бельгії і військова розвідка - У Бельгії звільнили офіцера через підозру у шпигунстві на користь РФ
    Розслідування вели служби держбезпеки Бельгії і військова розвідка

    Раніше офіцер працював в міжнародній торгівлі з однією з республік колишнього СРСР

    У Бельгії спецслужби звільнили офіцера, якого підозрюють у зв'язках з російським олігархом. Про це повідомляє «Радіо свобода».

    Зокрема, офіцера взяли на службу у 2004 році. Раніше він працював в міжнародній торгівлі з однією з республік колишнього СРСР. Військовому відкрили доступ до документів з грифом «секретно».

    «Але через спілкування з якимось російським бізнесменом він викликав підозри у служби держбезпеки Бельгії. Паралельно розслідування вела і військова розвідка. У результаті офіцера звільнили. Сам він стверджував, що йому «не дали можливості пояснити свої ділові зв'язки», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 12 квітня повітовий суд естонського міста Тарту ухвалив рішення про ув’язнення громадянина Естонії Козлова Дмитра на 3,5 року за передачу РФ секретної інформації.

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