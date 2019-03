У Берліні пройшла акція проти окупації Криму



Участь в акції взяли близько сотні людей

Учасники акції висловили підтримку в’язням Кремля

У столиці Німеччини Берліні 2 березня відбулася акція на підтримку українських політв'язнів у Росії і проти анексії Криму.

Про це повідомляється на сторінці правозахисної ініціативи Let My People Go у Твіттері.

«Близько сотні людей в Берліні сьогодні вимагають звільнення Криму від російської окупації під час всесвітньої акції «Об'єднані прапором». Не забувають і про українських політв'язнів Кремля», – наголошується в повідомленні.

У столиці Туреччини Анкарі 2 березня відбувся мітинг, приурочений до 5-річчя анексії Криму Росією.

Активісти міжнародного громадського руху #LiberateCrimea 27 лютого на Майдані Незалежності в Києві провели акцію «Україна, пам'ятай: Крим окупований» приурочену до «Дня опору Криму російської окупації».

В Україні у вівторок, 26 лютого, відзначали «День опору Криму російської окупації», ініційований громадськістю. У цей день в 2014 році перед будівлею Верховної Ради АРК відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Джерело: Радіо Свобода