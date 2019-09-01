У Беслані розпочалася триденна «вахта пам’яті» жертв теракту 2004 року



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О 13:05 та 13:06 у шкільному спортзалі пролунали два сильні вибухи

Пролунають удари поминального дзвону, після хвилини мовчання нинішні учні випустять білі повітряні кульки

У російському Беслані розпочалася триденна «вахта пам’яті» жертв теракту 2004 року.

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

«У 09.15 ранку в Беслані (Північна Осетія) символічним дзвінком і покладанням квітів та вінків у міській школі №1 розпочалася триденна «вахта пам’яті» жертв теракту 1 вересня 2004 року – найбільшого в історії Росії», – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що заходи досягнуть кульмінації 3 вересня о 13:05 – у цей час 15 років тому в шкільному спортзалі прогримів перший вибух.

Пролунають удари поминального дзвону, після хвилини мовчання нинішні учні школи під жалобну музику випустять білі повітряні кульки за кількістю жертв, а потім відбудеться хресна хода з портретами загиблих.

1 вересня 2004 року група із 32 озброєних людей на чолі з Русланом Хучбаровим на прізвисько «Полковник» напала на шкільну лінійку в честь початку навчального року. Вони загнали 1128 дітей і дорослих до будівлі, де ті провели дві з половиною доби.

Влада від переговорів із нападниками відмовилася.

О 13:05 та 13:06 у шкільному спортзалі пролунали два сильні вибухи. За офіційною версією, спрацювали саморобні бомби, підвішені злочинцями до стелі та баскетбольних кілець. У ході розпочатого слідом бою загинули 334 людини, в тому числі 186 дітей та 16 спецназівців і міліціонерів.

Єдиний уцілілий учасник теракту, Нурпаша Кулаєв, був засуджений до довічного ув’язнення.

Три офіцери північноосетинської міліції, звинувачені у неналежному виконанні обов’язків, потрапили під амністію.

13 квітня 2017 року Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії виплатити 409 постраждалим і родичам жертв теракту, які звернулися з позовами до ЄСПЛ, близько 3 млн євро компенсації. ЄСПЛ постановив, що російська влада не впоралися з обов’язком попередити можливу загрозу життю людей та не зуміла спланувати штурм таким чином, аби мінімізувати загрозу життю заручників.