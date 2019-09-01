У Беслані розпочалася триденна «вахта пам’яті» жертв теракту 2004 року
Пролунають удари поминального дзвону, після хвилини мовчання нинішні учні випустять білі повітряні кульки
У російському Беслані розпочалася триденна «вахта пам’яті» жертв теракту 2004 року.
Про це повідомляє Російська служба ВВС.
«У 09.15 ранку в Беслані (Північна Осетія) символічним дзвінком і покладанням квітів та вінків у міській школі №1 розпочалася триденна «вахта пам’яті» жертв теракту 1 вересня 2004 року – найбільшого в історії Росії», – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що заходи досягнуть кульмінації 3 вересня о 13:05 – у цей час 15 років тому в шкільному спортзалі прогримів перший вибух.
Пролунають удари поминального дзвону, після хвилини мовчання нинішні учні школи під жалобну музику випустять білі повітряні кульки за кількістю жертв, а потім відбудеться хресна хода з портретами загиблих.
Влада від переговорів із нападниками відмовилася.
О 13:05 та 13:06 у шкільному спортзалі пролунали два сильні вибухи. За офіційною версією, спрацювали саморобні бомби, підвішені злочинцями до стелі та баскетбольних кілець. У ході розпочатого слідом бою загинули 334 людини, в тому числі 186 дітей та 16 спецназівців і міліціонерів.
Єдиний уцілілий учасник теракту, Нурпаша Кулаєв, був засуджений до довічного ув’язнення.
Три офіцери північноосетинської міліції, звинувачені у неналежному виконанні обов’язків, потрапили під амністію.