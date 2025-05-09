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Поблизу Києва 14-річну дівчину вдарило струмом на даху потяга

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Поблизу Києва 14-річну дівчину вдарило струмом на даху потяга
На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські і встановлюються обставини події
фото: Національна поліція України

Постраждалу з термічними опіками 3-4 ступеню госпіталізовано до медичного закладу

На території залізничного вокзалу під Києвом неповнолітню уразило струмом, з опіками дівчину госпіталізовано до медичного закладу. Як передає «Главком», про це повідомила поліція Київської області.

Так, сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничного вокзалу в місті Буча струмом уразило неповнолітню. За попередньою інформацією, 14-річна дівчина перебувала на даху потяга.

Постраждалу з термічними опіками 3-4 ступеню госпіталізовано до медичного закладу.

На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Наразі встановлюються обставини події.

Небезпечний тренд

У КМДА зазначили, що останнім часом у Києві фіксують зростання кількості випадків зачепінгу серед підлітків. Ризикуючи життям, юнаки катаються на зовнішніх частинах громадського транспорту, зокрема трамваях, тролейбусах, поїздах метро та електричках. Як пояснили у КМДА, зачепінг може мати фатальні наслідки й закликали батьків звернути увагу на небезпечний тренд, який шириться серед школярів.

Чим небезпечний зачепінг

У КМДА розповіли, чим саме небезпечний проїзд у місцях, які до цього не пристосовані і які це може мати юридичні наслідки.

Висока напруга

Контактні рейки або лінії живлення в метро та електротранспорті мають надвисоку напругу. Зокрема, контактна рейка в підземці має напругу у 825 В. Навіть короткий дотик призводить до сильного ураження струмом, яке має летальні наслідки.

Різке гальмування або рух із перешкодами

Транспорт може несподівано зупинитися або різко змінити швидкість. Людина, яка перебуває зовні, на даху, буферах чи між вагонами, практично не має шансу втриматися — результатом є падіння на рейки, де є висока напруга, або під колеса.

У метрополітені обмежені габарити тунелю

На деяких ділянках тунелів метро габарити є мінімальними — вони призначені винятково для проходження вагонів. Будь-яке перебування за межами вагона, зокрема на даху чи зовні, є смертельно небезпечним.

Погана видимість

Машиніст/водій фізично не бачить, що хтось чіпляється за транспорт. Він не зможе зреагувати або зупинитися вчасно.

Порушення аеродинаміки й тиск повітря

На високій швидкості створюється сильний потік повітря. Людину може буквально зірвати або притиснути до елементів інфраструктури, наприклад, опор або стін.

Небезпека для інших пасажирів і руху

Зачепери порушують правила безпеки і ставлять під загрозу не лише своє життя, а й життя інших учасників дорожнього руху. Крім того, такі дії ускладнюють роботу транспорту і спричиняють затримки.

Юридична відповідальність

Зачепінг – це порушення правил користування громадським транспортом. За нього передбачено адміністративну, а в разі серйозних наслідків – кримінальну відповідальність. 

Нагадаємо, за великодні вихідні сталися два нових випадки враження підлітків електричним струмом на вагонах. Обом – по 13 років.

13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні. Як повідомила речниця поліції Києва Анна Страшок, лікарня підтвердила, що хлопець помер від отриманих травм.

Раніше повідомлялося, що в Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга. 9 березня, ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога. Про подію правоохоронцям повідомив перехожий.

Теги: струм потяг

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