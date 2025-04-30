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«Укрзалізниця» планує з’єднати поїздами Інтерсіті всі обласні центри України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Укрзалізниця» планує з’єднати поїздами Інтерсіті всі обласні центри України
Перцовський наводить приклад, що до Львова поїзди Інтерсіті зможуть їздити кожні дві години
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Олександр Перцовський: Ми віримо, що 20 додаткових Інтерсіті Україні потрібні, бо є мета з’єднати всі обласні центри

«Укрзалізниця» планує збільшити кількість Інтерсіті на 20 потягів, щоб мати змогу з’єднати всі обласні центри України між собою. Про це говорить голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський у розмові на «Радіо Хартія», повідомляє «Главком».

«Що ми хочемо добудувати – на Дарниці є так зване швидкісне депо – це там, де всі наші Інтерсіті «ночують» та обслуговуються технічно. Там є потенціал, тому що ми віримо, що принаймні 20 додаткових Інтерсіті Україні потрібно. Є мета з’єднати поїздами Інтерсіті всі обласні центри», – говорить фахівець.

Перцовський наводить приклад, що до Львова поїзди Інтерсіті так зможуть їздити кожні дві години. І це змінить підхід до подорожей, бо люди зможуть менше приділяти уваги тому, щоб планувати поїздку заздалегідь, орієнтуючись більше на конкретний інтервал, до прикладу, у дві години із яким ходитиме потяг із одного міста до іншого. Так вони зможуть не прив’язуватися до конкретних годин, а подорожувати більш вільно. На думку Олександра Перцовського, це дозволить суспільству пересісти з машин та у перспективі і з літаків на потяги.

«Кількість самих потягів (Інтерсіті у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення – «Главком») така ж, але рейсів загалом стало більше. Все тому, що ми зараз адаптували, як я це називаю, модель RyanAir – наші поїзди не стоять, вони постійно в русі», – зазначає голова «Укрзалізниці».

Експерт додає, що раніше на один вагон в рік було близько 5-6 тис. пасажирів на рік, але наразі «Укрзалізниця» змогла підняти цей показник до 10-11 тис. Він наводить у приклад потяг Харків-Київ, який раніше приїжджав до Києва, потім стояв усю ніч і вже після їхав назад до Харкова. Тепер же його маршрут став комплекснішим: «А зараз: він приїхав із Харкова до Києва, поїхав із Києва до Львова, зі Львова до Києва».

Голова «Укрзалізниці» зазначає, що їхньою найголовнішою метою є перевезти якнайбільше людей, проте вони стараються балансувати та залишати графік зручним.

Нагадаємо, що Американська торгівельна палата в Україні закликала «Укрзалізницю» переглянути своє рішення щодо зміни тарифних відстаней між транзитними пунктами у напрямі морського порту «Чорноморськ», і створити конкурентні умови залізничних перевезень у напрямку всіх морських портів Одеського регіону.

Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк прокоментував ініціативу «УЗ» щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. Укрзалізниці дуже важливо збалансовано підходити до питання визначення вантажних тарифів, адже система, яка існує, потребує змін.

Також «Укрзалізниця»  стала лідером за доходом серед підприємств у сфері транспорту і пошти у 2024 році. Такі дані власного індексу «Найкращі підприємства України» оприлюднив «Опендатабот». 

«УЗ», незмінний лідер індексу, торік отримала 102,9 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім, за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,2 млрд грн.

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Теги: Укрзалізниця потяг перевезення

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