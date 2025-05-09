У Білгороді дрон атакував будівлю уряду (відео)

Повідомлялося, що на 9 травня Росія підготувала провокації, аби звинуватити Україну в порушенні перемирʼя

Поранення отримали заступник губернатора Білгородщини та співробітник Росгвардії

Сьогодні, 9 травня, безпілотник атакував будівлю уряду Білгородської області. Внаслідок удару поранення отримали заступник губернатора та співробітник Росгвардії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу регіону В'ячеслава Гладкова.

Гладков заявив, що у момент вибуху його заступник Олександр Лоренц перебував поблизу. У нього діагностовано струс мозку та акубаротравму, лікування він продовжить амбулаторно.

Унаслідок атаки також постраждав співробітник Росгвардії, який отримав сліпе осколкове поранення стегна і був госпіталізований.

Раніше зʼявилася інформація, що ФСБ збирається влаштувати теракти в Росії з великою кількістю жертв серед цивільних під час параду 9 травня. Відповідний указ віддав Кремль, аби звинуватити Україну в порушенні перемирʼя, яке Москва за ці дні вже неодноразово порушувала. Тому атаку на Білгородщину могли спланувати російські спецслужби.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві пройшов військовий парад. У ньому взяли участь голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого та інші політики.

Водночас президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.