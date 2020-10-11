У Білому домі заявили, що Трамп уже не заразний



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Проведений сьогодні вранці ПЛР-тест показав негативний резльтат

Лікар Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що президент США, який перехворів коронавірусом, більше не заразний. Такий результат показав ПЛР-тест.

Про це йдеться в меморандумі, який розповсюдила пресслужба Білого дому.

«Проведений сьогодні вранці ПЛР-тест показує, за прийнятими стандартами, що більше він не становить для інших ризику передачі вірусу«, - йдеться в документі.

Раніше у Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу.