Названо найпопулярніші седани, які українська держава закуповує під час війни

Проєкт Dozorro досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків. Оприлюднено дослідження таких витрат за минулий рік

У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro держава витратила 8,1 млрд грн. Абсолютним лідером за кількістю куплених на Prozorro авто серед седанів залишається Skoda Octavia Про це йдеться у новому дослідженні «Главкома» «Найдорожчі автівки – 2024. Що державні структури купували через Prozorro».

Повідомляється, що у 2024 році найпопулярнішим седаном стала Skoda Octavia, яких придбали 279 автомобілів на 280 млн грн. Майже дві третини від загальної кількості цих авто закупила Національна поліція. Вартість однієї Skoda Octavia склала 982 тис. грн, загальна ж сума контракту – 196 млн грн. Зі спеціального обладнання автівки комплектують сигнальним світлодіодним пристроєм СДТ-9.

На другому місці Toyota Corolla, яких придбали 171 машину на 173 млн грн. Автопарк Головного сервісного центру МВС найбільше поповнився саме цими автівками. Торік він придбав 76 такі авто на 81 млн грн. Це машини для практичних іспитів з водіння. Відповідно вони укомплектовані додатковими педалями та дзеркалами заднього огляду. Ще 52 Toyota Corolla придбала ПАТ «Укрнафта», сума контракту склала 48 млн грн.

На третій сходинці опинився легендарний седан бізнес-класу Toyota Camry. Цього року таких придбали 68.

Відомо, що п'ять автівок на 98 млн грн закупила СБУ та її регіональні підрозділи. Зокрема, сім Toyota Camry придбало Управління СБУ в Одеській області.

По дві такі автівки – Управління СБУ у Волинській області та Головне управління СБУ у Києві та Київській області, по одній – Управління СБУ в Тернопільській, Закарпатській, Миколаївській, Вінницькій областях. Дев’ять Toyota Camry на 12 млн грн закупило БЕБ та його територіальні підрозділи. Зокрема, шість Toyota Camry купило центральне БЕБ, два авто — БЕБ У Вінницькій області, одну — БЕБ в Одеській області. ДБР – п’ять автомобілів 7 млн грн. НАБУ – два авто на 2,7 млн грн

Citroen C-Elysee за рік придбали 46 на 31 млн грн. Такі седани здебільшого купували сервісні центри МВС, управління поліції та поліції охорони.

П’ятірку лідерів замикає Skoda Superb, яких придбали 14 авто на 23,5 млн грн. Найбільше – п’ять таких машин – придбало ДБР. Автівки в комплектації Ambition обійшлися замовнику по 1,5 млн грн. Дещо дорожчу комплектацію по 1,9 млн грн купили Управління СБУ у Вінницькій області, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів. По 2 млн грн за седан віддали Головний сервісний центр МВС і Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Найдорожчу Skoda Superb за 2,2 млн грн купило Управління СБУ у Львівській області.

Команда Dozorro стежить за закупівлями автомобілів у Prozorro з 2019 року: досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків.

Аналізуються закупівлі за конкретним кодом їхньої класифікації 34110000-1 Легкові автомобілі та релевантними ключовими словами. У вибірку не включаємо специфічний транспорт, який теж підпадає під цю класифікацію, як-от автомобілі швидкої допомоги, снігоболотоходи ДСНС та інкасаторські авто.

За перший рік повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 – 24 лютого 2023) через Prozorro автівок придбано на 2,4 млрд грн. Водночас суто в календарному 2022 році сума таких контрактів була вдвічі менше, ніж у довоєнний 2021 рік – 1,8 млрд грн проти 3,6 млрд грн. У 2023 році сума контрактів на придбання авто в Prozorro повернулася майже на довоєнний рівень і склала 3,7 млрд грн. У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro витратили 8,1 млрд грн, що в понад 2,2 раза більше ніж торік.